Barbara Bouchet chi è l’icona sexy della commedia italiana/ Dagli esordi al successo con Lino Banfi

Barbara Bouchet sarà ospite nel salotto di Da Noi… A ruota libera, dove si racconterà a tuttotondo dall’incredibile carriera televisiva alla vita privata. Bellissima, bionda e spigliata, è stata icona indiscussa delle commedie sexy all’italiana a cui deve la sua fortunata televisiva. Di origini tedesche, l’attrice è divenuta anche un’imprenditrice nell’ambito di aerobica e fitness. Ma vediamo nel dettaglio la sua carriera e storia cinematografica.

Nata nel 1944 a Liberec, nella attuale Repubblica Ceca, si trasferisce in California all’età di 4 anni dove esordisce in tv con alcuni spettacolini di danza. In adolescenza si trasferisce a Hollywood dove cerca di sfondare come attrice e, proprio in quel periodo, entra nel cast di un episodio di Star Trek. Il vero successo arriva negli anni’70 con le commedie sexy all’italiana come Non commettere atti impuri dove Bouchet girava scene di nudo mozzafiato. Note sono diverse pellicole girate insieme al noto attore Lino Banfi. La sua bellezza è finita anche sulle copertine delle prime riviste erotiche come Playmen Italia. L’attrice ha preso anche parte a diverse pellicole di stampo poliziesco come: Milano calibro 9 e Non si sevizia un paperino. Più recentemente, nel 2020, ha partecipato anche a Ballando con le stelle ed è stata eliminata in semifinale.

Barbara Bouchet: “Dai 40 anni ho cambiato carriera”

Barbara Bouchet è stata per molto tempo accostata dalla critica alla commedia sexy italiana. Questo è stato un punto di partenza per l’attrice, che poi ha voluto emanciparsi da quell’immagine dando prova di essere anche altro: “Sono stata un’icona sexy fino ai 39 anni. Dopo mi sono sentita ridicola e anche stanca. Dai 40 ho cambiato”. Era finita l’epoca delle “more” come Sophia Loren o Claudia Cardinale, si cercavano bionde straniere e io sono un’attrice, non mi facevo tanti scrupoli del tipo “ah io non mi spoglio”, che è come dire io non faccio l’assassina o cose del genere” dichiarava l’attrice a Il Giornale.

La bellezza con gli anni svanisce, nonostante questo l’attrice di origine tedesca non ha mai voluto ricorrere alla chirurgia: “Voglio la bellezza naturale. Se mi tolgo dieci anni dal chirurgo, chi fa i ruoli da vecchia contessa?”. Il concetto stesso di bellezza è cambiato nel tempo e Bouchet ne ha fatto una lucida analisi ricollegando tutto ai social: ““Sono su Instagram solo con le vecchie foto dei miei film. Fatico a capire queste ragazze giovani che cercano così tanto i like. Ma dove hanno il cervello?”











