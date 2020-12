Barbara Bouchet e figlio Massimiliano Borghese/ “Geloso di mamma, con i paparazzi…”

Barbara Bouchet ospite oggi a Domenica Live insieme al figlio Massimiliano Borghese, per la prima volta nel programma condotto da Barbara d’Urso. Il figlio minore non ha alcun interesse per il mondo del cinema ed ha sempre voluto fare tutto da solo. “Sono andato a lavorare con mio fratello e sono partito da zero, ma mi ha fatto bene”, ha ammesso Massimiliano. Il giovane, che veniva dal mondo del bar, ha iniziato tagliando il pane ed ora ha un importante ruolo professionale: “Me la cavo”, ha ammesso. Parlando di mamma Barbara ha ammesso: “E’ una brava mamma, ero molto geloso di lei e con i paparazzi mi mettevo davanti per non fargli fare le foto”. Poi però si è staccato dalla figura femminile. “Lui non voleva mai uscire”, ha ammesso Barbara Bouchet, ma quella volta che l’ha mandato a dormire con gli amici non è più tornato. I compagni di classe di Massimiliano, dopo l’uscita dei film della mamma come commentavano? “Non dicevano nulla di chè, ho sempre avuto amici sempre carini”, ha spiegato Massimiliano, “Mai avuto problemi”.

BARBARA BOUCHET E FIGLIO MASSIMILIANO BORGHESE A DOMENICA LIVE

Anche Alessandro Borghese è sempre stato molto geloso della madre e a tal proposito è stata trasmessa una vecchia intervista. Dopo il servizio legato al “gran gnocco”, come soprannominato da Barbara d’Urso, Massimiliano ha spiegato come a lavoro in tanti non credono che sia il figlio minore della Bouchet: “Mi vedono e pensano che mamma abbia avuto solo un figlio”. Massimiliano assomiglia molto al padre Luigi Borghese. In merito alla storia d’amore tra Barbara e Luigi, in un filmato è stato riassunto il rapporto tra i due, a partire da come si sono conosciuti ed innamorati. “Mandandomi le rose tutti i giorni per due mesi firmandosi ‘mister x’”, aveva raccontato la Bouchet in una intervista del passato a Iva Zanicchi. Sia l’attrice che il figlio si sono particolarmente commossi nel rivedere le immagini che hanno segnato la loro vita insieme a Luigi Borghese, scomparso nel gennaio 2016.



© RIPRODUZIONE RISERVATA