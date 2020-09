Barbara Bouchet e Stefano Oradei/ Guillermo Mariotto, la coppia ancora nel mirino del giudice?

Ennesimo debutto per Barbara Bouchet che dopo tanti anni e una lunga carriera, si è ritrovata sul palco di Ballando con le stelle in coppia con Stefano Oradei. L’attrice si è detta davvero molto emozionata, ancor di più di quando ha debuttato a teatro, ma grazie al suo maestro di ballo è tutto diverso. I due hanno legato molto tant’è che Paolo Belli nella prima puntata di Ballando, li ha presentati come amici. Stefano Oradei è fan di Barbara Bouchet ed è felice di lavorare con lei anche se quest’ultima giura che questo non lo spinge ad essere più morbido con lei, anzi. Il maestro le è stato accanto anche durante il lockdown visto che lei era sola in casa e c’erano anche delle difficoltà logistiche e tecnologici. Il primo messaggio del giorno è quello di Oradei, che la segue in tutto per tutto (anche con l’alimentazione e il riposto), e l’ultimo è sempre il suo. Adesso, dopo mesi di slittamento, lockdown e paure, i due sono finalmente saliti sul palco di Ballando con le stelle sabato scorso con un charleston e una classe da vendere.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei, come sono andati finora?

Fabio Canino ha trovato il look di Barbara Bouchet, al fianco di Stefano Oradei a Ballando con le stelle, da barbie pazza ma sicuramente nelle prossime settimane andrà meglio. Zazzaroni ha notato che il charleston è stato molto elegante ma poco movimentato ma Carolyn Smith non è molto in sintonia con il collega perché la ballerina è stata elegante, ha un movimento che spesso non si trova in altri ballerini. Guillermo Mariotto invece ha deciso di lavarsi le mani come Ponzio Pilato affidando al pubblico il giudizio finale sulla coppia appioppando poi uno zero alla coppia durante le votazioni. Alla fine della fiera la coppia ha raccolto solo 15 punti chiudendo al penultimo posto. In difesa di Barbara Bouchet è arrivato anche Antonio Razzi che trova fuoriluogo lo zero di Mariotto alla prima puntata dopo tutto quello che le coppie hanno subito in queste settimane e in questi mesi. Il pubblico alla fine non ha piazzato il pubblico tra i preferiti o, almeno, sul podio, dando in parte ragione a Mariotto. La coppia non avrà lunga vita nel programma se continuerà così, questo è certo.



