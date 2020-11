Barbara Bouchet e Stefano Oradei/ La coppia ha possibilità al ripescaggio?

Barbara Bouchet e Stefano Oradei sono stati la prima coppia eliminata di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo il primo tentativo di ri-ingresso nel programma, è arrivata l’ultima occasione per la coppia di poter rientrare in gioco durante la semifinale di sabato 14 novembre 2020. A Ballando, infatti, è arrivato il momento del ripescaggio che coinvolgerà tutte le coppie finora eliminate dal programma campione d’ascolti di Rai1. La sfida è agguerrita e non facile visto che a scontrarsi ci sono: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Antonio Maria Catalani e Tove Villför, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. A queste coppie si aggiunge anche quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che hanno deciso di abbandonare il gioco per motivi di salute per l’infortunio alla caviglia della conduttrice. Il percorso di Barbara e Stefano Oradei non è stato facile all’interno del programma, ma la coppia si sta preparando alla grande per poter vincere il ripescaggio e rientrare così in gioco.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei bocciati da Guillermo Mariotto

Barbara Bouchet e Stefano Oradei riusciranno a vincere lo spareggio a Ballando con le Stelle 2020? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: la coppia è pronta a tornare sulla pista da ballo del dance show italiano. Una nuova sfida per l’attrice 77enne che si è rimessa nuovamente in gioco, nonostante la stroncatura da parte di uno dei giudici della giuria del programma. Di chi parliamo? Naturalmente di Guillermo Mariotto che, durante l’ultima esibizione, ha bocciato la coppia con un sonoro 0. A nulla è servito l’intervento di Antonio Razzi della giuria popolare, visto che lo stilista non ha cambiato idea. Lo zero di Mariotto ha fatto così scivolare la coppia all’ultimo posto della classifica finale del programma con la coppia finita allo spareggio finale contro la coppia formata da Antonio Catalani e Tove Villfor. Alla fine a decidere è stato il pubblico dei social che ha eliminato dal programma l’attrice anche se con una differenza di voti minima rispetto a quelli ricevuti dal pittore italiano. Un’eliminazione che per l’attrice in parte è dovuta ai social dove non è molto popolare. “La Carlucci mi ha detto che i social danno grande forza al programma” – ha detto la Bouchet ironizzando – “durante le votazioni i miei fan sono già a letto”.

