Barbara Bouchet e Stefano Oradei/ Mariotto li ha condannati con zero, e oggi?

Barbara Bouchet e Stefano Oradei sono pronti a tornare in pista a Ballando con le stelle 2020 sperando in un ripescaggio che permetta loro di rimettersi in gioco per la finalissima di questa edizione. La coppia è stata eliminata alla seconda puntata ma con il ripescaggio tutto potrebbe cambiare. Barbara Bouchet e Stefano Oradei si allenano preparandosi per questa serata e sperando che sia proprio il pubblico che li ha sostenuti, alla fine, a regalare loro qualche intensa emozione permettendogli di tornare in gioco. I due sono stati eliminati per primi da questa edizione del programma di Milly Carlucci e adesso sperano davvero di poter mostrare qualcosa di più proprio come la Bouchet fa tutti i giorni sui social dove è davvero molto attiva.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei ripescati a Ballando con le stelle 2020?

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, l’attrice è uscita dopo uno spareggio vinto, con poca differenza di punti, dal pittore Antonio Catalani in coppia con Tove Villfor, eliminati poi più avanti alla quinta puntata. L’attrice è salita sul palco e si è messa in gioco a 77 anni portando addirittura un Charleston per il quale ha raccolto una serie di complimenti dai giudici ma non tanto da convincerli a darle voti alti alla luce della classifica che l’ha relegata in coda. Zazzaroni aveva apprezzato l’eleganza del loro charleston etichettandolo poco movimentato ma Carolyn Smith ha notato che in Barbara c’è un movimento che spesso non si trova in altri ballerini. Guillermo Mariotto ha liquidato i due con uno zero durante le votazioni e questo non li ha fatti andare oltre i 15 punti chiudendo al penultimo posto. In difesa di Barbara Bouchet è arrivato Antonio Razzi che non ha gradito lo zero di Mariotto alla luce di tutto quello che era successo alle coppie prima di arrivare sul palco. Le cose cambieranno per loro in questo ripescaggio a Ballando con le stelle 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA