Barbara Bouchet: “Luigi Borghese? Ecco com’è iniziata”/ “Tentarono di comprarmi ma io non sono in vendita”

Barbara Bouchet si racconta su Rai Uno: “Un lupo ha tentato di comprarmi ma…”

Barbara Bouchet, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua carriera e della vita privata. La celebre attrice, madre dello chef Alessandro Borghese, ha esordito facendo delle considerazioni su come siano cambiate le cose oggi.

“I tempi sono cambiati in peggio. – ha ammesso Bouchet – Oggi quando un uomo ti fa dei complimenti vengono visti come un’offesa e questo non è buono. Spesso e volentieri non puoi dire delle cose che finisce su qualche piattaforma perché hai detto una cosa offensiva. Ma io non vedo questo ‘offensivo’.” L’attrice, rimanendo in tema, ha però rivelato di aver fatto anche incontri spiacevoli: “Un lupo ha tentato di comprarmi ma io non sono in vendita. Io non devo voler dire mai grazie a qualcuno, solo me stessa, e mai ho offerto qualcosa se non ero innamorata.”

Barbara Bouchet ha rivelato di aver avuto tante case, dalla Germania agli Stati Uniti, però: “Io l’America l’ho trovata in Italia.”. D’altronde proprio nel nostro paese l’attrice ha trovato il grande amore della sua vita: “Di momenti belli ne ho avuti tanti: quando mi sono sposata con Luigi Borghese ad esempio. Quando l’ho conosciuto io ero davanti a lui e stava raccontando delle cose in napoletano, io non capivo niente!”

E a proposito d’amore, l’attrice ha svelato un aneddoto appartenente al suo passato: “Io credo nell’amicizia uomo-donna? Se sono mai stata delusa da un amico che invece si è rivelato volere altro da me? Sì, è successo una volta e tanti anni fa. Era un mio agente giovane, io mi fidavo molto di lui, mi faceva da agente e amico, gli raccontavo anche mie cose personali, poi tornai da un viaggio in America e lui mi dichiarò il suo amore. Finì tutto lì, chiusi.”

