Barbara Bouchet “Penso a Ballando con le Stelle”/ “Ballo a casa davanti al cellulare”

Barbara Bouchet, storica diva del cinema, è stata ospite di Lorella Cuccarini a “La Vita in Diretta”, dove ha dichiarato, ripensando al suo passato: “A 39 anni ho lasciato il cinema e la ginnastica era già nella mia vita: così, mi sono detta che quella sarebbe stata la mia nuova occupazione”. La Bouchet sarà tra le protagoniste della nuova edizione della trasmissione di Rai Uno “Ballando con le Stelle”: “Ho fatto due prove dal vivo con il mio maestro prima del lockdown, poi tutti i giorni da casa in collegamento video mediante il mio smartphone”. La quarantena di Barbara Bouchet è stata molto difficoltosa: “Un gentil signore del nono piano mi ha sempre fatto la spesa, pertanto non sono mai uscita. Ho rimesso a posto casa, svuotando i cassetti, sistemando il terrazzo, occupandomi delle piante“. L’attrice è anche una grande appassionata di pittura, ma durante l’isolamento domiciliare imposto dalle misure restrittive non era sufficientemente ispirata per prendere in mano tavolozza e pennelli. Inoltre, stava sveglia fino alle 3 del mattino a guardare i film in televisione, poi dormiva fino a mezzogiorno o all’uno. La cosa che le manca di più? “L’abbraccio. Quello dei miei figli, quello delle mie amiche. Mi manca il calore umano, siamo stati lontani per molto tempo”.



