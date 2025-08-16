Barbara Bouchet non spende parole al miele per Ballando con le Stelle e ripensando alla sua esperienza esprime dubbi sull'operato dei giudici...
Barbara Bouchet mastica amaro ripensando alla sua esperienza da Milly Carlucci: “Fu una fatica…”
Ricordate quando Barbara Bouchet partecipò a Ballando con le Stelle 2020? Per la showgirl fu un’esperienza poco felice, non tanto per l’eliminazione, quanto per il trattamento che le fu riservato. Ripensando a quell’avventura, oggi, non sembra conservare splendidi ricordi. Parlandone a Libero, infatti, ha ammesso che se potesse tornare indietro non parteciperebbe al programma di Milly Carlucci per una serie di motivi.
“Ballando con le Stelle è stato molto faticoso per me, ma ho imparato e credo di aver fatto bene”, ha sottolineato orgogliosa l’ottantunenne. In quell’edizione ci fu una sorta di occhio di riguardo per Costantino della Gerardesca, così almeno è parso alla stessa Barbara Bocuhet, che non ci pensa due volte ad esprimere le sue perplessità relativa alla sua eliminazione, in favore di Costantino.
Barbara Bouchet si toglie più di un sassolino e spara a zero contro Ballando con le Stelle: “Programma ingiusto”
“Ritengo di non essere stata giudicata bene, sono stata fatta fuori alla seconda puntata, quando hanno tenuto dentro Costantino della Gherardesca che non ballava, faceva i fiori”, la stoccata di Barbara Bouchet. Insomma, la showgirl pensa di aver subito un vero e proprio torto e di non essere stata messa nelle condizioni ideali per poter essere giudicata con equilibrio. In tutto questo, infatti, non si tira indietro dal mettere in dubbio l’organizzazione del talent e boccia il suo funzionamento.
“Per me non è giusto com’è organizzato il programma, non ti giudicano veramente. Milly Carlucci? Non l’ho più sentita”, ha detto ancora Barbara Bouchet. Se non è una stoccata alla conduttrice, poco ci manca. Di certo Barbara sembra aver dimenticato i momenti positivi di quell’avventura, ammesso che ce ne siano stati. Difficile quindi pensare che possa guardare, da spettatrice interessata, l’edizione in arrivo sulla Rai tra fine estate e autunno. La Bouchet è ancora troppo delusa dalla sua esperienza di qualche anno fa…