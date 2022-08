Barbara Bouchet: “Tarantino? Ecco come andò il primo incontro”/ “Nuda sul set? Mai avuto problemi”

Barbara Bouchet e il primo incontro con Quentin Tarantino: “Accadde a Venezia e…”

Barbara Bouchet si racconta a Roberta Capua nel corso della puntata di Estate in diretta di oggi 8 agosto 2022. Prima di ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, l’attrice ricorda il primo incontro con il regista Quentin Tarantino che per lei manifestò pubblicamente grande stima. “Quentin Tarantino pazzo di me? Stavo a Milano a fare una tournee in teatro quando ho incontrato due giornalisti che mi hanno detto che io ero la sua icona. Mi hanno allora fatto sentire una sua intervista in cui lui diceva che io per lui ero il massimo, che ha tutti i miei film e che sono la sua musa.”

Barbara Bouchet: "Sono una mamma austroungarica"/ "Critiche mi scivolano di dosso"

L’incontro è arrivato qualche tempo dopo: “Ha voluto poi incontrarmi e ci siamo visti a Venezia per il Festival del cinema, dove mi hanno invitato per la prima volta: lui è stato felicissimo quando mi ha visto!”

Barbara Bouchet: “Io simbolo del sess*. Il nudismo? Mai avuto problemi”

Parlando invece della carriera, Barbara Bouchet ricorda i primi provini in America: “La fase americana? Ho fatto tremila provini con tantissime persone. Io ero giovane, neppure conoscevo tutti quei divi e menomale perché non mi hanno impressionato!” Il grande successo è poi arrivato in Italia, tra polizieschi e commedia all’italiana che l’ha vista diventare un’icona sexy: “Io vengo da una famiglia di sei figli con una stanza e un solo bagno, quindi il nudismo non mi ha mai creato problema. Io faccio l’attrice: se il ruolo lo richiedeva non mi creava nessun problema. A 40 anni ero conosciuta come il ‘simbolo del sesso’, ad un certo punto ho detto basta, prima che qualcuno mi dicesse non vai più bene mi sono ritirata io da quei ruoli.”

Barbara Bouchet "Uomini mi hanno infastidito"/ "Mia nipote ama Victoria dei Maneskin"

Infine una battuta sul marito Luigi Borghese: “Mio marito Gigi mi ha conquistata con il suo modo da napoletano: allegro, simpatico, mi faceva ridere sempre, anche se all’inizio non capivo niente.”

LEGGI ANCHE:

MILANO CALIBRO 9/ Il film che 50 anni fa ha "fondato" il poliziesco italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA