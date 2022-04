Barbara Bouchet “Uomini mi hanno infastidito”/ “Mia nipote ama Victoria dei Maneskin”

Barbara Bouchet è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di sabato 30 aprile 2022. La madre del noto chef Alessandro Borghese ha ricordato di avere iniziato la carriera in America, per poi rendersi conto, venendo in Italia, che la sua vera Hollywood è proprio il Belpaese: “Hollywood è molto spietata, non è umana. Lì arrivano donne da tutto il mondo a fare provini. A Hollywood sono stata infastidita da qualcuno, mentre in Italia non mi è successo: ero già rispettata e nessuno mi ha fatto avance strane. Che tipo di fastidi? Fastidi… Da parte di uomini”.

MILANO CALIBRO 9/ Il film che 50 anni fa ha "fondato" il poliziesco italiano

Barbara Bouchet ha poi assunto toni più teneri quando ha parlato delle sue nipotine Arizona e Alexandra. La seconda, in particolare, è “una Barbara in miniatura, mi assomiglia moltissimo. Vuole prendere lezioni di chitarra, adora Victoria dei Maneskin e vuole diventare come lei”.

BARBARA BOUCHET: “MIO MARITO LUIGI BORGHESE ERA GELOSO E MI FECE DUE SCENATE, POI…”

Nel prosieguo di “Dedicato”, Barbara Bouchet ha evidenziato di essere andata diverse volte al Festival di Sanremo e in una di queste circostanze stava per diventare mamma di suo figlio Alessandro Borghese: “Io penso di essere stata una brava mamma e dopo 13 anni ho avuto l’altro mio figlio Massimiliano. Non me l’aspettavo, perché il medico mi aveva detto che non avrei potuto avere altri figli. Alessandro e Massimiliano vanno molto d’accordo, nonostante ci sia molta differenza d’età, e lavorano assieme”.

Luigi Borghese, ex marito Barbara Bouchet/ “Colui che mi ha capita davvero"

Di suo marito Luigi Borghese, Barbara Bouchet ha detto: “Mi ha conquistato con i fiori e con tanta simpatia. Mi faceva ridere sempre e poi lui mi accettava per la donna che sono, non per il personaggio. Lui ha iniziato a essere geloso di me, a un certo punto, e dopo un paio di scenate che lui mi ha fatto prima di sposarci gli ho detto che doveva capire di avere scelto una donna che fa l’attrice e che ha bisogno di essere gentile e diplomatica con le persone che le si avvicinano. Da quel momento ha capito e ha smesso. Lui, dal canto suo, non mi hai dato una sola ragione per essere gelosa”.

Alessandro e Massimiliano Borghese, figli Barbara Bouchet/ Lei lo ha cacciato di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA