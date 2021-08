Barbara Capponi: “Avrei tanto voluto un figlio”/ “Pregavo Dio, era il mio sogno”

Barbara Capponi, giornalista, conduttrice del Tg1 e di Unomattina Estate, ha parlato a ruota libera sulle colonne del settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini ed edito da Cairo editore. La donna, oggi 53 anni, ha raccontato il suo sogno del passato che, purtroppo, non si è realizzato e che coincide con la maternità. “Avrei desiderato tanto un figlio. E pregavo, pregavo: ‘Dio, aiutami a realizzare questo sogno di vita’”, ha sottolineato l’intervistata, ribadendo come la volontà di diventare mamma fosse ben radicata dentro di lei.

Gli altri, dall’esterno, le dicevano che, per ragioni di carriera, a qualcosa avrebbe pur dovuto rinunciare, ma, in realtà, il mezzobusto televisivo viveva un dramma interiore davvero profondo: “Chi parlava così non sapeva che avrei desiderato dei figli con tutta me stessa. Ma non arrivavano”. La sfera professionale le ha regalato grandissime soddisfazioni, però quella gioia di divenire madre, inseguita tutta la vita, non è mai giunta e sembra ormai essere stata rinchiusa nel cassetto dei progetti non concretizzati.

BARBARA CAPPONI E LA MATERNITÀ MAI ARRIVATA: “VA BENE COSÌ”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con i colleghi di “Di Più”, Barbara Capponi ha evidenziato come, malgrado i figli non le siano stati concessi dal Signore, la sua vita sia comunque ricca di amore, grazie alla presenza dei suoi adorati nipoti, ovvero i figli del fratello e della sorella. A livello sentimentale, invece, si è concluso il suo matrimonio con Pietro Forconi, per ragioni che non si conoscono in maniera approfondita e che, in fondo, appartengono giustamente alla sfera della privacy della coppia.

Intanto, per lei, un nuovo successo è arrivato: gli ascolti di Unomattina Estate hanno certificato la bontà del suo operato e hanno di fatto dato conferma, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, delle sue qualità. Banco di prova superato, per giunta a pieni voti: resta da vedere, adesso, quali scenari potranno palesarsi per lei a livello televisivo e in quali e quanti spazi la ritroveremo sul piccolo schermo, ovviamente sempre sui canali Rai.



