Barbara Capponi: “Sono molto devota a Dio”/ “La Fede è una grazia, un dono”

La giornalista Rai Barbara Capponi è intervenuta ospite in studio a “C’è Tempo per…”, nel salotto di Beppe Convertini e Anna Falchi. In riferimento alle keywords della puntata, la donna ha asserito: “La Fede è una grazia, un dono, un punto di riferimento importante nella mia vita. La fedeltà, invece, si riverbera anche sulle amicizie e sui propri valori, sulle proprie idee”. Approfittando della presenza contemporanea di Nicola di Bari e della sua consorte, le è stato chiesto quale sia stata la prima cosa bella che ha avuto dalla vita: “Sicuramente la prima uscita notturna a tredici anni. Ricordo che era Ferragosto e siamo usciti in gruppo con gli amici, aspettando l’alba in riva al mare. Una serata speciale”. Fra le passioni della giornalista c’è il ballo, come si è visto nella sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” accanto al maestro Samuel Peron, con il quale arrivò sino alla semifinale, sfiorando la vittoria.

BARBARA CAPPONI: “HO FATTO UNA LUNGA GAVETTA”

Barbara Capponi, relativamente al suo passato, ha affermato: “Le mie esperienze di modella e indossatrice costituiscono una parentesi negli ultimi anni del liceo e dell’università, ma non ho mai pensato che potessero rappresentare il mio futuro professionale. Il mio percorso era in realtà già delineato, ho anche superato il concorso per diventare avvocato, anche se la mia passione per il giornalismo non l’ho mai abbandonata. Ho fatto una lunga gavetta attraverso tv, giornali e settimanali locali, sino ad arrivare alla Rai”. Circa la sua devozione e i pellegrinaggi affrontati a Fatima, Medjugorje, Loreto e Lourdes, ha asserito: “A Lourdes è stata un’esperienza forte, ci sono tornata due volte con l’Unitalsi. Ti arricchisce tantissimo, il contatto con i malati rappresenta un grande arricchimento per chiunque, anche per chi è meno fedele rispetto ad altri”.



