All’inizio di Ballando con le stelle 2025 mancano più di due mesi ma sul web circolano tante notizie su quelli che potrebbero essere i concorrenti del programma di Milly Carlucci che debutterà ufficialmente il prossimo 27 settembre. Il nome più gettonato e che rappresenterebbe un vero colpaccio per la Rai e Milly Carlucci è quello di Barbara D’Urso che di Ballando è già stata ballerina per una notte. Secondo quanto svelato da Gabriele Parpiglia, inoltre, pare che la Carlucci, dopo il no di Francesco Totti, stia cercando di avere nel cast dei concorrenti la neo 18enne Chanel Totti.

Ma non finisce qui! Tra i tanti nomi che stanno circolando spiccano quelli di Melissa Satta e Lorena Bianchetti e, per finire, anche quello dell’ex Miss Italia Martina Colombari a cui la Carlucci spera di strappare un sì. A tutti questi nomi potrebbe aggiungersi anche quello di Barbara Chiappini che non nasconde che le piacerebbe partecipare.

Barbara Chiappini e le parole su Ballando con le stelle

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Barbara Chiappini non nasconde il desiderio di poter tornare presto a lavorare in tv. “Sì, mi è mancata. Per anni è stata una parte importante della mia vita. L’avevo messa da parte per costruire la mia famiglia, ma ora sento l’esigenza di tornare”, ha spiegato la conduttrice che sarebbe felice di tornare anche come concorrente di uno dei programmi più amati dal pubblico di Raiuno.

La Chiappini, infatti, ammette che le piacerebbe molto partecipare a Ballando con le stelle: “un format che mi permetterebbe di raccontarmi e far emergere lati di me che il pubblico non conosce. Sarebbe un gran bel regalo”. Con il cast di Ballando con le stelle 2025 ancora tutto da decidere, Milly Carlucci proverà ad offrire un posto alla Chippini?

