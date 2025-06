Barbara Chiappini, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato del momento di crisi con il marito Carlo.

Barbara Chiappini ha colto tutti di sorpresa oggi a La Volta Buona; nel salotto di Caterina Balivo si è lasciata andare ad una toccante confessione a proposito del momento di crisi con il marito Carlo. Non è la prima volta, come raccontato dalla conduttrice, che i coniugi vivono un momento di distanza; questa volta però hanno scelto di sfruttare la distanza per non inficiare anche la serenità dei figli nati dal loro amore.

“In 23 anni ci possono essere alti e bassi, questo non è un momento facile come non lo è stato anche nel 2009 dove ci siamo allontanati; questa è la terza volta che succede”. Inizia così la toccante confessione di Barbara Chiappini a proposito della crisi con il marito Carlo, che poi aggiunge: “Noi abbiamo la possibilità di avere due case, le discussioni non sono benefiche per i figli, quindi per il loro bene cerchiamo di stare distanti. Abbiamo quindi deciso di prendere una pausa di riflessione…”. Proprio a proposito della casa dove attualmente si trova la conduttrice, trattenendo a fatica le lacrime ha rivelato: “Questa casa di campagna ha un angoletto che, come mio desiderio, doveva essere il luogo dove fare due chiacchiere; questa panchina negli ultimi anni l’ho più utilizzata con parenti e amici. Abbiamo due caratteri diversi, io sono più romantica…”.

Barbara Chiappini a La Volta Buona: “La crisi con mio marito Carlo? Voglio ripartire dal volermi bene…”

Evidente la sofferenza di Barbara Chiappini a La Volta Buona; parlando della crisi con il marito Carlo, non è infatti riuscita ad impedire alle lacrime di solcare il suo viso. “Le crisi dipendono principalmente da me, diciamo che faccio tutto da sola: mi manca, poi il senso della famiglia… Mi manca quel romanticismo che vedo in altre coppie, quelle dichiarazioni”. La conduttrice ha anche aggiunto: “Sto cercando di riflettere per capire se sono io troppo esigente, oppure sono io ad essere cambiata… Se siamo ancora innamorati? Non lo so più, è questa la domanda che mi pongo tante volte. Per ora voglio ripartire dal volermi più bene”.