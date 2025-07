Barbara Chiappini tra amore, crisi e voglia di riscatto: “Case separate con mio marito, ma sogno la pista di Ballando”.

Barbara Chiappini è in crisi con Carlo Marini Agostini? Lei e il marito vivono ormai da tempo in due case separate, ma in base alle dichiarazioni della donna, l’amore non è mai finito. In un’intervista al settimanale DiPiù ha voluto confidarsi sulla sua vita sentimentale, svelando che in questi 23 anni la relazione tra lei e l’uomo non è sempre stata facile. Tante sono state le crisi e durante quest’ultima entrambi hanno deciso di allontanarsi per un po’ per il bene dei loro figli.

“Le nostre discussioni iniziavano ad avere delle ripercussioni sui nostri bambini“, ha detto Barbara Chiappini, “Così, per evitare di esplodere, abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione, in due case diverse, e dividiamo la gestione dei figli“. L’attrice e il marito vivono in due case diverse, e dato che fortunatamente hanno due abitazioni, questo risulta più facile. Infatti, hanno una casa in campagna e una in città, in centro a Roma, in modo da potersi gestire al meglio come genitori: “A volte io sono qui, altre volte sono in centro. Ci alterniamo, ma ci vogliamo comunque bene, ma non mi faccia dire altro…“, spiega al settimanale DiPiù.

Barbara Chiappini e Carlo Maria Agostini separati?

Barbara Chiappini e il marito Carlo Marini Agostini si sono sposati nel 2011 dopo sette lunghi anni di fidanzamento. Da quel momento la loro vita è cambiata, soprattutto con la nascita dei figli. Non sono mancate le crisi e i momenti in cui – come questo – hanno dovuto per forza di cose allontanarsi per la serenità della famiglia. Eppure, la donna precisa che il suo sentimento nei confronti del marito non è mai cambiato: “Io lo amo, lo amo tantissimo“. In tutto ciò, Barbara Chiappini ammette di essere seguita da una terapeuta che la aiuta ad ascoltarsi dentro, mentre lei porta avanti carriera e progetti: “Ho ricevuto alcune proposte teatrali per la prossima stagione, che sto valutando con calma e grande entusiasmo“.