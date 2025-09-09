Barbara Chiappini e la crisi con il marito Carlo Marini. La conduttrice, a La Volta Buona, svela: “Qualcosa è cambiato…”.

Verso il finire della scorsa stagione de La Volta Buona aveva raccontato, tra le lacrime, del periodo difficile dal punto di vista sentimentale; oggi, Barbara Chiappini è tornata nello studio di Caterina Balivo per aggiornare a proposito della crisi con il marito Carlo Marini. Le incomprensioni, le difficoltà nel capirsi; sullo sfondo il proprio lavoro accantonato per seguire unicamente la famiglia. La conduttrice, proprio nel corso dell’estate, ha però coltivato un recupero poderoso e gli aggiornamenti raccontati nel talk di Rai Uno sono dunque lieti su tutti i punti di vista.

“La crisi con mio marito? Guardare questo filmato non è facile, la situazione però adesso è molto migliorata”, inizia così Barbara Chiappini mentre piange per la commozione. E’ un tasto ancora delicato ma questa volta il suo racconto è scandito da sensazioni più che positive: “Sia dal punto di vista personale perchè ho ricominciato il mio lavoro che è fonte di soddisfazione; tornare in questo mondo, sentirsi apprezzata mi ha dato una nuova energia. A Carlo tutto questo è piaciuto, lui mi ha sempre spronato; sono stata io ad avere una crisi forte e ho fatto un passo indietro come auto-difesa”.

Barbara Chiappini a La Volta Buona, la crisi con il marito Carlo Marini è ai titoli di coda: “Non mi sento più sola…”

Dunque, dal ritorno nel mondo dello spettacolo al nuovo vigore sentimentale; Barbara Chiappini e il marito Carlo Marini sembrano riemergere con passi importanti dalla crisi che si era abbattuta sul loro amore che dura da oltre vent’anni. Il matrimonio celebrato nel 2011, i due figli: una storia che meritava una seconda chance ed entrambi hanno avuto ragione. “Sono tornata a sognare insieme a lui oltre che da sola; abbiamo passato diversi momenti insieme, per la prima volta abbiamo lasciato i nostri figli cosa che non era mai successa…”.