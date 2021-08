Barbara Chiappini/ “Tornata con mio marito, me l’ha detto in sogno mia mamma morta”

Barbara Chiappini ha svelato di essere tornata con il marito che aveva lasciato dopo che la madre defunta gliel’aveva consigliato in sogno. Intervistata dai microfoni del settimanale di gossip Di Più, l’ex conduttrice ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, oggi splendida 46enne e un po’ a margine della televisione, ha raccontato appunto questo curioso retroscena riguardante il marito, Carlo Marini Agostini, e la madre.

La defunta sarebbe apparsa in sogno non alla stessa ex showgirl, quanto a sua cugina: “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto – avrebbe confidato la donna – e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Nessuno era a conoscenza della separazione fra i due, nemmeno la stessa cugina che ha sognato la madre, di conseguenza questo “consiglio” è stato preso davvero sul serio dalla Chiappini, che è così tornata sui suoi passi riabbracciando nella sua vita quello che è appunto il marito nonché il padre dei suoi due splendidi figli. “Ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”, ha aggiunto ancora l’ex naufraga. La 46enne (sposata da quasi dieci anni, da ottobre del 2011), si era lasciata con il manager Agostini dopo sette anni di fidanzamento.

BARBARA CHIAPPINI E IL SOGNO DELLA MAMMA: “IN UN’ALTRA OCCASIONE…”

La rottura era giunta un po’ a sorpresa nei mesi scorsi, prima appunto del ritorno alle origini dopo il messaggio dall’aldilà. La piacentina aveva perso sua madre quando era giovanissima, solo 11 anni, e di conseguenza la sua vita fu circondata dall’amore del padre ma anche da quello delle zie e delle cugine a cui è estremamente legata.

Ma l’intervento della madre deceduta dall’aldilà si era palesato anche in altre occasioni, come quando Barbara Chiappini stava facendo un incidente in auto durante un temporale: “All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce interna che mi disse: ‘Non ti capiterà nulla’”. In quell’occasione la Chiappini perse il controllo in autostrada ma ne uscì illesa, senza un graffio.

