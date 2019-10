Barbara Chiappini/ “Tv? In un periodo mi aiutò un direttore di tg ma mirava ad altro”

Barbara Chiappini è pronta a riprendere in mano la sua carriera televisiva. Dopo essersi dedicata anima e corpo ai suoi figli, ora la conduttrice vuole riprende la scena e lo confessa nel corso di un’intervista rilasciata a Blogo. Dopo l’intervista a Storie Italiane, ammette di avere un po’ di progetti: “Devo ponderare distanza e durata dei progetti, scelgo sempre cose che si possano conciliare con il mio ruolo di mamma. Le lunghe tournée teatrali che facevo prima, adesso, per esempio, le evito. Per il momento, poi più avanti vedrò.” racconta la Chiappini, che spera di trovare spazio con uno show che la veda nuovamente alla conduzione: “L’ideale adesso sarebbe avere un programma tutto mio, un salotto, una trasmissione di intrattenimento. Sto cercando di rientrare in Rai, forse a Capodanno condurrò una produzione su Rai1 dopo il Concertone della mezzanotte.”

Barbara Chiappini: “Una volta mi aiutò un direttore di tg ma…”

Non si tratta però di un’impresa facile. Barbara Chiappini racconta di desiderare un posto in Rai ma ottenerlo non è affatto semplice. “Difficile? Lo è, molto. – così spiega il perché – Prima di tutto bisogna capire chi sono le persone che decidono – capistruttura e direttori; poi bisogna avere un agente che ti spinga.” Dietro, però, c’è un altro aspetto che pare essere determinante: “E poi servono le notizie, devi far parlare di te in maniera forte, con dei fatti di gossip… anche se io preferisco puntare sulla professionalità. Gli autori televisivi vogliono sempre un motivo per chiamarti, certe volte bisogna crearlo.” Un meccanismo che la Chiappini non sembra comunque gradire particolarmente. Racconta, infatti, di aver ricevuto anche una delusione in passato: “Per un periodo mi aiutò molto un direttore di tg, un uomo di potere, mi invitava nelle sue trasmissioni, poi però mi ha inserito nella sua black list. Forse la sua gentilezza era mirata ad altro”

Barbara Chiappini al Grande Fratello Vip?

Potrebbe però ottenere una nuova vita televisiva, rimettendosi in gioco in un reality. Ma quale? Barbara Chiappini in questo ha le idee molto chiare: “Dipende dal reality. L’Isola l’ho già fatta, mi piacerebbe molto fare Ballando con le stelle, anche se la Carlucci non prende personaggi che hanno già fatto altri reality.” Così ammette “A Temptation Island Vip non ci andrei, non voglio mettere a rischio il mio rapporto, la mia vita vera.” C’è però un reality che potrebbe effettivamente valutare: “Grande Fratello Vip lo farei… me lo proposero l’anno successivo alla mia partecipazione all’Isola, ma avevo altri progetti. Ora potrei candidarmi, non per la prossima edizione, perché è già chiusa, ma per la successiva ancora…”, conclude.



