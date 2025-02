Tutto su Barbara Clara Pereira, fidanzata di Paolo Ruffini

Sulla cresta dell’onda da tempo, Paolo Ruffini, nonostante i tantissimi impegni, trova anche il tempo per l’amore. Conclusa la storia con Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini ha trovato l’amore con Barbara Clara Pereira. Attrice e modella venezuelana. Nata in Venezuela da padre friulano e madre portoghese, nel 2000 ha partecipato a “Miss Italia nel Mondo” vincendo il concorso cominciando così a lavorare come modella. Ha anche formato con Andrea Delogu il duo musicale Cinema2, con cui fa parte del cast di Saturday Night Live from Milano.

La popolarità come attrice arriva nel 2010 quando recita come protagonista nella soap opera Centovetrine interpretando Viola Castelli. Tra i film in cui ha recitato, inoltre, spicca “MNon è un paese per giovani” di Giovanni Veronesi.

Barbara Clara Pereira e l’amore con Paolo Ruffini

Da qualche tempo, Paolo Ruffini è fidanzato con Barbara Clara Pereira con cui condivide l’amore per la recitazione e con la quale sente di aver raggiunto la consapevolezza e la giusta maturità per poter diventare padre come ha raccontato lui stesso. Della nuova compagna, infatti, Ruffini ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Visto lasciandosi andare ad importante dichiarazioni:

“Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità…Lei è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano. E’ mora ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa”, le sue parole.