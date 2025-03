Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di Paolo Ruffini: la vita privata dell’attore

Paolo Ruffini, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona, da ormai qualche anno condivide una romantica e riservata storia d’amore al fianco della fidanzata Barbara Clara Pereira. Il regista e attore in passato ha vissuto importanti relazioni, dal matrimonio con l’ex moglie Claudia Campolongo, attrice livornese, durato dal 2007 al 2013, alla love story con la cantante e attrice Diana Del Bufalo tra il 2015 e il 2019, condotta tra alti e bassi e alla fine naufragata.

Dal 2022, però, Paolo Ruffini è tornato a sorridere e il suo cuore batte ora per Barbara Clara Pereira, attrice e pittrice nata in Venezuela e di origini italo-portoghesi. In passato modella (ha anche vinto nel 2000 il concorso Miss Italia nel Mondo), ha poi debuttato come attrice e showgirl e ha affiancato Andrea Delogu nel duo musicale Cinema2, partecipando con lei anche a Saturday Night Live from Milano. Inoltre, in televisione, è ricordata dal grande pubblico per essere stata una delle amatissime protagoniste di CentoVetrine, nei panni di Viola.

Paolo Ruffini: “Con Barbara Clara Pereira pronto a vivere l’esperienza della paternità“

Paolo Ruffini e la fidanzata Barbara Clara Pereira sono sentimentalmente legati ormai da 3 anni. L’attore ha ritrovato il sorriso e l’amore al suo fianco e, in un’intervista rilasciata al magazine Visto nel 2022, aveva anche ammesso: “Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità“. In quell’occasione Ruffini ha ricordato le origini sudamericane della donna, elogiandola per la sua bellezza ma soprattutto perché “ha un’anima pura e sincera“.

Poi, aveva aggiunto: “A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa“.