Barbara Cocca amante di Francesco Sarcina?/ “Siamo stati a letto insieme ma…”

Continua la battaglia suon di pesanti accuse tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Lunedì scorso la modella è stata ospite di Barbara D’Urso a Live ed ha lanciato nuovi scoop sull’ex, parlando di fiumi di messaggi ricevuti da ragazze che sarebbero state contattate dal cantante delle Vibrazioni che avrebbe loro chiesto anche foto piccanti. Oggi a questa delicata vicenda si aggiunge un nuovo capitolo che ha un nome ben specifico: quello di Barbara Cocca. La modella sarebbe la presunta amante di Francesco Sarcina stando a quanto lei stessa racconta alle pagine del settimanale Nuovo. Barbara e Francesco avrebbero avuto una storia all’epoca in cui lui era ancora legato all’ex compagna Clizia Incorvaia. “Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso”, ha raccontato, ammettendo che dopo questo primo contatto avrebbero deciso di incontrasi a Roma.

Barbara Cocca: “Con Sarcina è finita quando ho capito che era sposato”

Barbara Cocca, alle pagine del settimanale Nuovo, infatti racconta: “Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager. – questa poi la reazione di Francesco Sarcina – Appena mi ha visto mi ha detto che gli sembrava di conoscermi da una vita. In effetti ho avuto la stessa sensazione anche io e non lo nego.” Dopo i convenevoli i due si sono spostati: “Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme.” Barbara però dichiara che la relazione col cantante sarebbe giunta al termine una volta scoperto che era legato alla Incorvaia: “Mi sono sentita davvero ferita da lui. Dopo l’intervista della Incorvaia in tv le ho scritto un messaggio sui social, lei ha voluto il mio numero e ci siamo parlate”, ga concluso.

