Barbara Cola è Al Bano a Tale e Quale Show 2020/ Convincerà i giudici dopo Mina?

Barbara Cola è Al Bano a Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Al Bano nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020. Questo è il verdetto di Carlo Conti che ha chiuso lo show la scorsa settimana e che ha lasciato tutti senza parole. Dopo le grandi della musica, da Iva Zanicchi a Tina Turner e Mina, la cantante dovrà sfoderare la sua ugola d’oro in tutto il suo splendore per cercare di portare a casa i voti della giuria con la sua esibizione di Al Bano. Sarà difficile calarsi nei panni del cantante sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista vocale, ma questa per la Cola sarà un’occasione molto ghiotta che non si lascerà sfuggire, non dopo quello che è successo venerdì scorso quando Loretta Goggi e i suoi si sono divisi sull’esibizione portata sul palco. Con Al Bano arriverà il giro di boa che la lancerà in alto in classifica o quello che la butterà giù consegnando, almeno in parte, la vittoria a Pago che continua a convincere tutti e vincere.

Barbara Cola ha diviso i giudici con la sua Mina, e oggi?

Venerdì scorso Barbara Cola ha chiuso la puntata di Tale e Quale Show lontana dalla vetta e, in particolare, co 51 punti, dieci al di sotto di Pago che ha chiuso al primo posto in classifica, ma quali sono stati i giudizi dei giudici dopo la sua esibizione nei panni di Mina sulle note di Questa sono io? Il primo a giudicare la sua performance è stato il giudice speciale di giornata, Luca Argentero, che rilancia ‘Il pubblico parla da sè e penso che da seduti sia ancora più difficile per via del fiato’. Carlo Conti conferma che tutti i livelli di difficoltà ci sono ma Vincenzo Salemme ha trovato una Mina un po’ anomala perché ci sono artisti inimitabili e sicuramente lei è una di queste, ha cantato benissimo ma è stata l’imitazione di Mina, niente di più. Giorgio Panariello pensa che l’imitazione doveva essere tale e quindi, essendo una gara di imitazioni, non poteva essere diverso. Loretta Goggi l’ha trovata perfetta, la pettinatura forse la gonfia un po’ ma ha fatto un’esecuzione perfetta anche con le note su in cui è difficile non fare uscire la propria voce. Riuscirà questa sera a conquistare i giudici con il suo Al Bano?



