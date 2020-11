Barbara Cola è Anastacia/ Profumo di primo posto oppure…

Barbara Cola è Anastacia nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Anastacia nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020 per tentare il colpaccio e provare di nuovo l’ebbrezza della vittoria. Venerdì scorso la bella cantante è stata battuta ancora da Pago che l’ha lasciata al secondo posto a sette punti di distanza, questa sera con la famosa artista internazionale sarà meglio? Molto dipenderà dal trucco, che è sempre molto difficile quando si tratta di artisti di questo calibro, ma anche con la voce anche se quella non le è mai mancata. L’estensione vocale e la sua forza interpretativa saranno davvero messe a dura prova da questa nuova interpretazione, la stessa che potrebbe segnare una svolta nel torneo e recuperare il gap con Pago. Venerdì scorso Barbara Cola si è fermata a 60 punti, sette al di sotto di Pago che si è comodamente seduto al primo posto, con Anastacia sarà diverso? Siamo sicuri che se Barbara Cola riuscirà a portare a casa la performance in potenza scenica e vocale, questo venerdì non ce ne sarà per nessuno.

Barbara Cola conquista il secondo posto con Aretha Franklin

Ma cosa è successo venerdì scorso? Barbara Cola a Tale e Quale Show 2020 ha vestito i panni di Aretha Franklin con la sua ‘Think’ che niente ha da invidiare ad Anastacia. Alla fine dell’esibizione Barbara Cola si è avvicinata commossa al banco dei giudici, Carlo Verdone, che ama alla follia la Franklin, e l’ha trovata davvero perfettamente intonata e con grande energia, ha sentito un gran dinamismo. Loretta Goggi ha accolto la cantante con una standing ovation perché è davvero rimasta sconvolta dalla sua perfezione, dalla sua intonazione ma anche i suoi movimenti ma, soprattutto, è riuscita a fare una differenza importante tra Tina Turner e la Franklin, è davvero un ottimo lavoro. Vincenzo Salemme ha fatto i complimenti al trucco e ha sentito i brividi quando lei ha iniziato la sua performance e tenendo conto che la Franklin è una delle voci più famose e potenti al mondo, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Giorgio Panariello non può far altro che accodarsi agli altri che hanno detto tutto. Barbara Cola si commuoverà e vincerà anche questa sera?



