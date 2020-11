Barbara Cola è Emma/ Prima con Anastacia, punta al bis (Tale e quale show)

Barbara Cola non si ferma più: dopo il podio agguantato nell’edizione 2020 di Tale e Quale Show, l’artista continua a fare faville anche nel torneo dei campioni, tanto da essersi andata a prendere la vittoria in occasione della scorsa puntata, nel corso della quale ha interpretato magistralmente Anastacia. Questa volta, per lei, il ritorno a una voce italiana, quella di Emma Marrone: grintosa, aggressiva, per certi versi anche un po’ black. Insomma, un personaggio al quale Cola può senza dubbio adattarsi, entrando bene nella parte come suo solito e cogliendone le principali sfumature al fine di realizzare un’imitazione ai limiti della perfezione, senza caricaturizzarla in misura eccessiva. Da capire ancora quale sarà il brano di Emma che Barbara Cola dovrà eseguire in diretta sul palco di Rai Uno, ma la sensazione unanime è che, anche questa volta, assisteremo a una performance d’alta scuola da parte della cantante e, forse, all’ennesima standing ovation di coach e giuria (il pubblico non è presente in studio).

CHI È EMMA MARRONE, LA CANTANTE CHE DOVRÀ INTERPRETARE BARBARA COLA

Emma Marrone, voce e volto che Barbara Cola porterà questa sera sul palco di Rai Uno, non necessita certo di troppe presentazioni, avendo già all’attivo successi importanti nel corso della sua carriera, fra cui il successo nella nona edizione del talent show di Canale 5 “Amici” e due podi consecutivi al Festival di Sanremo: nel 2011, in coppia con i Moda, si classificò seconda con il brano “Arriberà”, mentre un anno più tardi, nel 2012, trionfò con “Non è l’inferno”, canzone il cui testo pare più che mai attuale, alla luce della drammatica situazione non soltanto sanitaria, ma anche economica e sociale provocata dall’apparentemente inarrestabile pandemia di Coronavirus. Vi è un passaggio molto significativo, peraltro, nel quale la cantante originaria di Firenze si rivolge idealmente al “Presidente” e, prima del ritornello divenuto celebre in tutt’Italia gli chiede: “Tu che hai coscienza, guidi e credi nel Paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare? Dimmi che cosa devo fare!”.

BARBARA COLA E L’INIZIATIVA BENEFICA PER NATALE

Barbara Cola mette il cuore in tutto quello che fa e non soltanto sul palcoscenico televisivo di Rai Uno sul quale siamo orami abituati a vederla esibire ogni venerdì sera a Tale e Quale Show. L‘artista, infatti, è molto attiva anche nell’ambito del sociale e, in vista delle prossime festività natalizie, ha preso parte, insieme ad altri artisti, all’iniziativa benefica dell’AIL di Forlì-Cesena, mettendo la sua voce a disposizione per una delle tredici canzoni contenute nel cd “Vita – Canzoni di Natale per Ail”, frutto anche delle collaborazioni di noti musicisti romagnoli e non e di alcuni addetti ai lavori. Come riporta Forlì Today, “il cofanetto, che Ail distribuisce dietro una offerta minima di 10 euro, propone brani senza tempo della tradizione natalizia come ‘Have yourself a merry little Christmas’ o ‘Let it snow’, oltre a perle della canzone d’autore come ‘Vita’ di Lucio Dalla, che è il leitmotiv del progetto. Fondamentale, inoltre, il sostegno della Fondazione Fruttadoro Orogel”.



