Barbara Cola: “Sanremo con Gianni Morandi? Ai tempi si cantava…”/ “Mai pentita di quella scelta…”

Barbara Cola, il celebre duetto con Gianni Morandi: “Me lo chiese davanti ad un caffè…”

Ospite della puntata odierna de La Volta Buona, Barbara Cola: volto illustre della musica italiana che ha trovato l’apice della sua carriera sul palco del Festival di Sanremo nel ‘95 al fianco di Gianni Morandi. “Ai tempi si cantava, oggi invece… Lo si fa a fasi alterne”. Inizia così la cantante che, prima di salire sul palco con il cantautore, aveva prima avuto l’onore di essere una sua corista.

“Prima corista e poi protagonista con Gianni Morandi sul palco? Mi propose questa cosa dopo una tournée, stavamo parlando tranquillamente davanti ad un caffè e mi disse: ‘Che ne dici di cantare insieme?’, io risposi: ‘Certo, assolutamente sì’. Ero ovviamente inconsapevole di quello che sarebbe successo”. Barbara Cola ha poi raccontato come, grazie a quell’esperienza, sia arrivata a realizzarsi anche dal punto di vista teatrale. “Non mi sono mai pentita di quella scelta, anzi, è stata fondamentale per la mia passione per il teatro”. Incalzata a proposito del Festival di Sanremo 2024, la cantante ha poi affermato: “Con chi vedrei in duetto Gianni Morandi quest’anno? Direi con Emma…”.

Barbara Cola, chi è la vocalist di Gianni Morandi: carriera

Barbara Cola è un’attrice e cantante, nota per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi quali: Ora o mai più (2019), Tale e quale Show(2020) e Tale e quale Show – Il torneo(2020 e 2021). Nata l’8 febbraio 1970 a Bologna ha iniziato a dedicarsi alla musica fin dall’età di 15 anni.

Cola ha studiato anche pianoforte e recitazione. Nel 1992 comincia a collaborare con Gianni Morandi diventando la sua vocalist e accompagnandolo in tour europeo. Il cantante ha poi scelto Barbara per duettare a Sanremo 1995, con il brano In amore. Raggiunto il successo, la cantante ha pubblicato il suo primo album nel 1996 intitolato Il tempo di guardare le stelle.

Barbara Cola è fidanzata? Il presunto flirt con Gianni Morandi…

Barbara Cola è una cantante piuttosto riservata, dunque, non si è a conoscenza della sua vita privata. Rimane un mistero se sia fidanzata, sposata o se abbia figli. Sicuramente, negli scorsi anni è stata protagonista del gossip sul presunto flirt con il noto cantante Gianni Morandi.

Il gossip, però è stato smentito dalla stessa Cola che ha chiarito come con Gianni ci sia stato solo un rapporto professionale. In una vecchia intervista, in merito alla sua vita privata, dichiarava: “La voglia di diventare madre, non c’è mai stata. Un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alla relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto. Letteralmente. Tempo fa ho trovato un biglietto che avevo scritto quando avevo 15 anni: diceva che avrei fatto la cantante e che non mi sarei mai sposata, come se me lo sentissi“.

