Barbara Cola è Fiorella Mannoia/ Dopo la sorpresa di Al Bano… salirà sul podio a Tale e Quale Show?

Barbara Cola è Fiorella Mannoia a Tale e Quale Show 2020, come andrà l’esibizione?

Barbara Cola è Fiorella Mannoia nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020. Il suo percorso sta andando alla grande all’interno del reality vip di Carlo Conti e questo venerdì non potrà far altro che confermare o smentire il suo percorso con tutto quello che questo significa. Riuscirà davvero Barbara Cola a portare sul palco la combattiva e dolce signora della musica italiana? Siamo sicuri di sì perché l’ugola d’oro non le manca bisogna capire se insieme a questo riuscirà anche a portare sul palco le sue movenze e la sua passione per la musica e non solo. I fan sono sicuri di vederla svettare ancora nei posti alti della classifica e lo stesso pensano i giudici che continuano ad elogiarla di venerdì in venerdì e lo stesso hanno fatto la scorsa settimana quando si è presentata davanti a loro nei panni di Al Bano Carrisi. Barbara Cola si è trasformata di Cellino San Marco e chi aveva scommesso che non ci sarebbe riuscita si sbagliava e di grosso visto che lo stesso Giorgio Panariello l’ha accolta con il sorriso.

Barbara Cola riceve una sorpresa da Al Bano e…

Inutile dire che nel momento in cui ha iniziato a cantare la mitica Nel Sole la sua voce femminile è un po’ venuta fuori facendosi sentire ancor di più di quella che avrebbe dovuto impersonare, ma cosa hanno detto di lei i giudici? Loretta Goggi ha accolto la concorrente con la voce di Romina Power ma in quel momento ecco spuntare l’originale Al Bano che in collegamento ha seguito la performance convinto che potrebbero fare un duetto e sarebbe ‘grasso che cola’. La Goggi l’ha trovata bravissima, è stato un lavoro fantastico quello che ha fatto ed è stato molto credibile. Vincenzo Salemme l’ha trovata molto somigliante e l’ha trovata molto simile, è stato davvero incredibile. Chiude questo giro di commenti Giorgio Panariello che ha notato la sua potenza nella voce davvero inaspettata, è rimasto molto sorpreso per la sua performance. Alla fine della puntata, Barbara Cola si è posizionata al terzo posto nella classifica generale, riuscirà a fare un balzo in avanti questa sera con Fiorella Mannoia?



