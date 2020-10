Barbara Cola è Mina/ La Tigre di Cremona per tornare a vincere (Tale e Quale Show)

Barbara Cola sarà Mina nella quarta serata della decima edizione di Tale e Quale Show, il celebre varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La cantante e attrice bolognese assumerà le sembianze della Tigre di Cremona conosciuta e ammirata in tutto il mondo. Barbara è reduce dall‘imitazione dell’artista britannica Adele, con ottimi risultati da parte della critica. La giurata Loretta Goggi ha sottolineato la grinta e il senso del ritmo della Cola, in grado di riprodurre al meglio una cantautrice così difficile. Prova superata anche secondo Giorgio Panariello, che si è limitato a fare i complimenti alla cantante emiliana. Il quarto giudice, Ubaldo Pantani, ha utilizzato la voce di Giovanni Allevi e ha fatto divertire lo studio, prima di dire a Barbara di averle dato un voto molto positivo. Infine, Vincenzo Salemme era convinto già da prima che la cantante avrebbe riprodotto la voce di Adele nel modo migliore possibile.

Barbara Cola, così fino adesso

Nel corso delle prime tre serate, Barbara Cola ha messo in mostra tutta la sua bravura sia nella nobile arte del canto, sia nelle imitazioni dei vari artisti. Con la riproposizione di Adele in Rolling in the Deep, la cantautrice ha conquistato un importante secondo posto, in virtù della prima piazza attribuita da Salemme e Pantani, della seconda posizione di Panariello e della terza della Goggi. La classifica è stata arricchita dai cinque punti aggiuntivi garantiti dall’altro concorrente Sergio Muniz. Ora la Cola è al secondo posto anche nella graduatoria generale, sommatoria dei punteggi di tutte e tre le puntate finora disputate. Ha solo quattro punti in meno rispetto a Pago, mentre terzo è Virginio otto punti dietro di lei. La sfida per la vittoria va avanti senza esclusione di colpi e Barbara Cola è pronta a diventare Mina. Si tratta di un’imitazione estremamente complicata, che in passato però ha condotto al successo, tra gli altri, Silvia Mezzanotte e Federico Angelucci. Ci sarà comunque da restare a bocca aperta.

