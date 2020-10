Barbara Cola/ Sul podio con Pago e Virginio, pronta per il torneo di Tale e Quale?

Barbara Cola al torneo di Tale e Quale Show 2020 dopo aver conquistato il podio con Pago e Virginio

Con 332 punti nella classifica generale, Barbara Cola si è piazzata terza nella classifica generale di Tale e Quale Show 2020 condividendo il podio con Pago e Virginio e staccando un biglietto d’accesso per il torneo al via proprio oggi su Rai1 con al timone Carlo Conti. Le ugole d’oro del programma sono pronte a salire sul palco per il grande scontro e questa volta Barbara Cola farà di tutto per strappare il gradino più alto del podio ai suoi rivali. Il suo percorso è stato uno dei migliori di questa edizione e i posti alti in classifica, di settimana in settimana, lo dimostrano chiaramente. Barbara Cola è stata chiamata a grandi interpretazione e trasformazioni soprattutto quando si è dovuta calare nei panni di Al Bano che è intervenuto in diretta nel programma per complimentarsi con lei dopo la su esibizione sulle note di Nel Sole.

Barbara Cola nei panni di Fiorella Mannoia, intima ma.. la voce?

Ma cosa è successo venerdì scorso e perché non è riuscita a portare a casa la vittoria di puntata? Barbara Cola è salita sul palco dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020 nei panni di Fiorella Mannoia nei panni di ‘Che sia benedetta’. Giorgio Panariello si è detto convinto che la Mannoia avrà sicuramente apprezzato la sua performance e anche i tuoi colleghi erano davvero rapiti dalla sua interpretazione. Loretta Goggi ammette: ‘Ho avuto la pelle d’oca, non l’hai imitata ma cantata con il tuo cuore mettendoci tanta anima e l’imitazione a volte si regge proprio su questo’. In questo caso lei non solo ha saputo imitarla ma le ha dato l’anima anche se alcune volte la sua voce è venuta un po’ fuori. Vincenzo Salemme si è complimentato con questo inno alla vita per imparare a tenersela stretta, anche lui ha visto un’ottima esibizione anche se la voce della Mannoia non era sempre presente. Riuscirà Barbara Cola a portare quella emozione e la sua bravura sul palco del programma anche questa sera all’inizio di questo torneo? I suoi fan lo sperano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA