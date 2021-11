Barbara Cola, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ In cerca di una rivincita

Barbara Cola torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, in cerca di una rivincita

Barbara Cola torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo dopo essere arrivata terza nell’edizione del 2020. La cantante ha un curriculum davvero importante alle spalle anche se prima del ritorno su Rai 1 era sparita un po’ dai radar dell’attenzione mediatica. Grinta e determinazione l’hanno accompagnata lungo la sua carriera, ma il più ovviamente l’ha fatto una voce calda e in grado di far innamorare tutti quelli che l’hanno ascoltata fino a oggi. Questo perché Barbara non è una che si dimentica facilmente, anzi è un’artista in grado di dare a ogni brano interpretato un taglio suo tutto particolare.

Gianni Morandi e Barbara Cola: c'è stato un flirt?/ In amore? E' solo una canzone

Proprio per questi motivi non c’è assolutamente dubbio sul fatto che avrà a disposizione un ventaglio di possibilità musicali importanti. Vedremo se riuscirà a togliersi delle soddisfazioni, ma conoscendo la sua bravura non abbiamo dubbi in merito. E chissà che in un certo senso non possa prendersi qualche rivincita dopo la mancata vittoria chiesta a gran voce dal pubblico un anno fa.

BARBARA COLA È ANNA OXA/ Prova di cuore e grinta, ma anche di tecnica

Barbara Cola, pochi come lei a Tale a Quale Show: le sue caratteristiche principali

Pochi sono stati gli artisti nel corso delle varie edizioni che sono riusciti a distinguersi per versatilità e bravura come Barbara Cola. La donna è riuscita infatti a farsi largo con imitazioni di artisti di elevato spessore appartenenti a mondi lontanissimi, riuscendo comunque a convincere non solo la giuria, sempre ben disposta nel dispensare commenti positivi, ma sopratutto il pubblico. Sopratutto sui social sono arrivati tantissimi complimenti sia per le singole esibizioni che per il percorso unico che l’artista è riuscita a regalare. Nel cuore degli spettatori sono sicuramente rimaste impresse le rappresentazioni di Mina e di Aretha Franklin, cimentandosi in brani assolutamente difficili non solo dal punto di vista espressivo ma sopratutto dal punto di vista vocale.

Barbara Cola è Emma/ Prima con Anastacia, punta al bis (Tale e quale show)

La tenacia di Barbara Cola è stata evidente anche con esperienze maggiormente contemporanee, come “Amami” di Emma e “Rolling in The deep” di Adele; in quest’ultima in particolare c’è stato un tripudio generale in favore dell’artista. Nel prossimo appuntamento con il torneo di “Tale e quale show” c’è da aspettarsi una durissima battaglia fra grandi talenti, dove certamente Barbara Cola riuscirà ancora a dare dimostrazione del suo talento della grande duttilità già chiari dalla sua passata esperienza.

Una delle migliori esibizioni di Barbara Cola a Tale e Quale Show

© RIPRODUZIONE RISERVATA