BARBARA CORVI SCOMPARSA/ Arrestato dopo 12 anni il marito Roberto Lo Giudice

A quasi 12 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, la donna svanita nel nulla a Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009, i carabinieri del capoluogo umbro hanno arrestato il marito, Roberto Lo Giudice. I militari dell’Arma hanno eseguito l’ordine di carcerazione per omicidio su disposizione del procuratore Alberto Liguori. Una svolta che segue quella avvenuta lo scorso luglio, quando la procura ternana aveva riaperto il fascicolo inerente la scomparsa della 35enne dopo l’interrogatorio di un pentito di ‘ndrangheta, parente di Lo Giudice, residente in provincia di La Spezia. Come riportato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai Tre, nei mesi scorsi era poi emerso che due persone erano state indagate da parte della procura di Terni: si trattava precisamente di Roberto e Maurizio Lo Giudice, rispettivamente marito e cognato di Barbara Corvi.

BARBARA CORVI SCOMPARSA, ARRESTATO IL MARITO DOPO 12 ANNI

Le indagini iniziali sulla scomparsa di Barbara Corvi da Montecampano di Amelia avevano fatto emergere che proprio il giorno precedente alla sparizione la donna aveva avuto una discussione con il marito, al quale aveva confessato una relazione extraconiugale. L’uomo, per il quale Barbara si era a lungo battuta da ragazzina affinché i genitori accettassero la sua relazione con quel giovane calabrese proveniente da una famiglia legata a doppio filo alla ‘ndrangheta, aveva spaccato davanti ai suoi genitori il telefonino della moglie in preda alla rabbia. L’inchiesta venne poi archiviata dalla procura di Terni all’inizio del 2014. Un’inquietante coincidenza caratterizzava la vicenda della 35enne: Barbara Corvi era infatti la cognata di Angela Costantino, moglie di un altro Lo Giudice, a sua volta scomparsa nel nulla 1994, la cui storia era stata ripercorsa dal programma di Federica Sciarelli. Un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria ha portato nel 2012 alla condanna definitiva a 30 anni di carcere di due persone, sempre legate alla famiglia Lo Giudice, con l’accusa di omicidio. La donna sarebbe stata infatti uccisa, mentre il marito Pietro era in prigione, dopo la scoperta di una relazione extraconiugale.

