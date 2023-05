Barbara D’Urso lascia Mediaset?/ L’azienda avrebbe detto no al prime time

Barbara D’Urso lascerà Mediaset? Crescono i rumors sul contratto non rinnovato

Barbara D’Urso dice addio a Mediaset? Questo è quanto è stato sostenuto su TvBlog, in un retroscena pubblicato in queste ore. Secondo quanto riportato, la conduttrice di Pomeriggio Cinque “avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda. […] Barbara D’Urso lascerà così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza”. Nel futuro professionale della conduttrice l’ipotesi che possa lasciare le reti generaliste e sbarcare sulle piattaforme.

Davide Maggio, in merito alla notizia, ha diffuso ulteriori dettagli e sembrerebbe, innanzitutto, che la conduttrice sia legata all’azienda per tutto il 2023 e che quest’ultima avrebbe momentaneamente rifiutato una sua richiesta – quella di tornare in prima serata – tanto quindi da spingerla a considerare altri progetti lavorativi. Ecco cosa ha riportato Davide Maggio in merito alla conduttrice: “Il punto interrogativo, dunque, è su ciò che accadrà a partire dal 2024. Ebbene, la conduttrice ha giocato d’anticipo facendo pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale. Ma che avesse una garanzia ben precisa: un prime time su Canale 5. (l’ultimo è Live – Non è la D’Urso del 2021). Mediaset le ha risposto picche”.

Per il futuro professionale di Barbara D’Urso, non mancano di certo nuove proposte per la conduttrice. Secondo TvBlog, resta ancora in piedi l’ipotesi che possa fare parte della giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. Quando, la conduttrice del programma, Milly Carlucci è stata interpellata su questa eventualità, è stata piuttosto vaga. Ha spiegato di non potere dire nulla, ma ha anche ammesso: “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato”.

Il futuro di Barbara D’Urso potrebbe anche essere lontano dalla tv generalista. TvBlog, infatti, ha riportato: “Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi“. La volontà dell’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi, tuttavia, sarebbe quella di trattenere la protagonista dei pomeriggi televisivi di Canale 5, ma alle proprie condizioni economiche. Barbara D’Urso, pertanto, potrebbe aver effettivamente iniziato a guardarsi intorno, ma nulla ancora è stato deciso.

