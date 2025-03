Attrice e conduttrice di lunga data, con una carriera più che soddisfacente tra cinema, tv e teatro. Parliamo di Barbara de Rossi, oggi protagonista nel salotto di Storie di donne al Bivio per una intervista tra presente, passato e futuro. Barbara de Rossi ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo giovanissima e nel corso della sua carriera ha collezionato collaborazioni importanti, con personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, tra cui Franco Zeffirelli e Carlo Lizzani.

In tv ha ottenuto grande successo prendendo parte a sceneggiati molto amati dal pubblico italiano, come Il Maresciallo Rocca, L’onore e il rispetto e tanti altri. Per quanto riguarda il lavoro in tv, ha presentato programmi come Amore Criminale, dedicato alla violenza sulle donne. La sua vita privata ruota attorno al marito Simone e, soprattutto, alla figlia Martina che è stata sua testimone di nozze.

La figlia di Barbara de Rossi ha avuto un passato difficile, in particolar modo nel periodo delle elementari quando era vittima dei bulli. Lo ha raccontato la stessa conduttrice, rivelando la sofferenza vissuta da Martina. “Veniva isolata e le facevano di tutto alle scuole elementari. Andava nella scuola privata, ma le persone che gestivano i bambini non hanno fatto un buon lavoro, anche le mamme dei bambini non erano molto carine”, ha ricordato amareggiata la conduttrice in una intervista di qualche tempo fa.

Non facile tenere a bada i bulli, anzi era praticamente impossibile. Ad aggravare la situazione, gli insulti che questi compagni di scuola rivolgevano non solo a Martina, ma anche a Barbara. “Le dicevano che io sono una poco di buono solo perché facevo l’attrice. Poi l’ho spostata in una scuola statale e ho risolto la vita”, ha spiegato.