Attrice navigata e personaggio noto del mondo della tv e dello spettacolo. Barbara De Rossi non ha certo bisogno di presentazioni, perché negli anni si è costruita una credibilità degna di nota. Tanti i titoli che la vedono protagonista, da Così come sei a Caramelle da uno sconosciuto, passando per Matrimonio alle Bahamas, Un ciclone in famiglia e Fratelli Benvenuti. In tv ha preso parte a programmi televisivi come Ballando con le stelle, ma è anche diventata ospite e opinionista in diversi programmi Rai come La vita in diretta.

Recentemente ha fatto preoccupare i suoi fan per alcune questioni di salute, causate da malori improvvisi che hanno spaventato Barbara de Rossi in primis. “Ho avuto paura di morire”, racconta in una intervista choc a Monica Setta dove ripercorre il momento in cui ha dovuto fare i conti con un malore. Barbara de Rossi era in procinto di fare un’apparizione in tv, quando all’improvviso ha avvertito un mancamento.

Barbara de Rossi racconta il malore: “Girava tutto e poi…”

“Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, ho vissuto attimi di vera paura. Ho temuto davvero di morire, non sapevo cosa potessi avere e poi ho scoperto che era stata una labirintite fulminante”, ha confessato Barbara De Rossi in una intervista rilasciata a Storie di donne al bivio weekend.

In un altro passaggio sul famoso magazine Ok Salute e Benessere, parlando di malattie e disturbi, la conduttrice aveva spiegato di aver sofferto per moltissimi anni di ipermenorrea, con problemi molto seri, al punto che valutarono di asportarle l’utero. Insomma, ci sono stati momenti molto difficili per Barbara de Rossi a livello di salute, oggi fortunatamente sta bene e guarda al futuro con maggiore serenità. A partire dalle 17.15 di oggi, sabato 19 aprile, la showgirl sarà ospite di Sabato in diretta, per una intervista a tutto tondo tra presente, passato e futuro.

