Chi è Barbara Rossi, attrice e conduttrice, simbolo della televisione italiana? Gli esordi da giovane, i primi ruoli al cinema e il successo

Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, ha cominciato la sua carriera con i concorsi di bellezza durante l’adolescenza. La sua straordinaria bellezza, infatti, non è passata inosservata, tanto da alla fine degli anni settanta è arrivato il suo debutto come attrice al cinema, mentre negli anni seguenti è stata spesso protagonista di diversi fotoromanzi. La consacrazione definitiva, per Barbara De Rossi, è arrivata negli anni Ottanta, nella serie tv “La piovra”, mentre negli anni a seguire non sono mancate neppure le avventure da conduttrice, anche se Barbara non ha mai messo da parte la recitazione.

Barbara De Rossi, chi è: “Pensavo di morire”

Barbara De Rossi solo qualche tempo fa è stata molto male. Proprio prima di una puntata di “Storie di donne al bivio” che l’avrebbe vista come ospite, ha avuto un grave malore in camerino: “Mi trovavo al trucco, mi avevano pettinato e truccato. Sono andata in camerino e a un certo punto sono entrata dentro uno tsunami. Ha cominciato a girarmi tutto. Non avevo più la capacità di stare in piedi, mi sentivo malissimo. Aggrappandomi da tutte le parti sono riuscita a tornare al trucco e sono caduta a terra vomitando. Temevo davvero qualcosa di brutto” ha raccontato.

In quel momento, Barbara De Rossi ha temuto di avere un ictus o un tumore. “Sono stata due giorni al pronto soccorso. Per me è stata una prima volta. Ero al Gemelli, è stato traumatizzante. Fino a che non sono arrivati gli accertamenti seri, come la tac, sono rimasta su una barella per due giorni. Io pensavo di morire. Non riuscivo ad avere una dimensione. Questa cosa che mi è venuta mi ha totalmente fatto perdere l’equilibrio. Sia da seduta che da sdraiata stavo malissimo. Mi è passata davanti la vita. Fortunatamente quando è arrivata la diagnosi ho scoperto che non era niente di grave e ho tirato un sospiro di sollievo”.