Barbara De Rossi, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha parlato del suo matrimonio con Simone Fratini, che si è celebrato in gran segreto lo scorso 9 dicembre in Toscana. La cerimonia, con rito civile presieduto dalla sindaca di Montevarchi, è stata molto intima ed emozionante. “Gli invitati erano solo in dieci, si sono commossi tutti. Lui ha letto una lettera e mi ha fatto piangere, diceva che sono la donna più bella e dolce del mondo. Anche io avevo scritto qualcosa, ma non ho avuto il coraggio di leggerlo. Mi ha lasciata spiazzata”.

Al ritorno dal viaggio di nozze alle Maldive, la coppia si sta godendo la vita da neo sposi, anche se ormai la loro unione è decennale. “Noi ci siamo conosciuti nella sua azienda, perché io cercavo dei prodotti per capelli. Lui si occupa di questo, è un grande imprenditore. Mi portò lì un amico, ci siamo salutati e poi cercati. Da quella sera, ho passato tutte le notti al telefono con lui per un mese. Eravamo un po’ esauriti. Ci siamo corteggiati in maniera feroce. Lui stava a Firenze e io a Roma, per 3 anni e mezzo è venuto a vivere con me, poi mi sono spostata io in Toscana perché lui aveva il lavoro lì. Quando mi ha fatto la proposta di matrimonio, non riusciva a tirare fuori l’anello. Io non capivo cosa stesse accadendo e lo tiravo su perché pensavo si sentisse male. È stato un momento molto buffo”, ha raccontato.

Barbara De Rossi e i dettagli intimi sul rapporto con Simone Fratini

Barbara De Rossi ha svelato anche alcuni dettagli intimi sul rapporto col marito Simone Fratini: “Siamo molto legati e la nostra storia è molto passionale. Soprattutto all’inizio facevamo l’amore tantissime volte al giorno in modo molto intenso.

Altro che John Lennon e Yoko Ono, a volte ci alzavamo dal letto solo per mangiare. Il se*so è sempre stato molto importante per me, non riesco a slegarlo dall’amore. Io riesco a viverlo bene solo se sono innamorata, l’incontro al volo non fa per me”, ha ammesso.