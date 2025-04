Forse non tutti sanno che il passato sentimentale di Barbara de Rossi è stato alquanto turbolento e, per certi versi, spaventoso. In una intervista rilasciata a Monica Setta, l’attrice e conduttrice ha fatto riferimento ad un compagno violento con cui è rimasto per alcuni anni della sua vita. Dopo la fine del suo primo matrimonio, a quanto pare, Barbara è stata vittima di una storia tossica con un uomo che ha abusato di lei sia fisicamente che psicologicamente.

“Uscirne non è stato facile”, ha detto nel corso dell’intervista. “Ho subito maltrattamenti fisici e psicologici. Reagivo ma il problema è che se non demolisci il sentimento non riesci a reagire. Va demolito un sentimento perché quando esiste non vedi le persone. Tu non vedi la persona per ciò che è, vedi la persona con gli occhi dell’amore”, spiega Barbara de Rossi.

Parole toccanti, che evidenziano un momento molto difficile per Barbara de Rossi, anche se fortunatamente facente parte del passato. “Tu stesso mostri il lato migliore quando ti innamori. Ma quando iniziano a succedere le cose allora vedi la persona esattamente per come è. Io stavo subendo una violenza – continua ancora Barbara – sono stata trascinata per i capelli e sono stata afferrata al collo, il cane si è messo tra me e lui. Questi sono alcuni punti bassi di questa violenza fisica, ma c’è stato più di un episodio. Io però essendo forte reagivo, non è stato facile uscirne”, ribadisce la showgirl.

Oggi nel cuore dell’attrice c’è il marito Simone Fratini, un imprenditore toscano che ha sposato sul finire del 2023 a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Non ha dubbi sul fatto che sia “il vero grande amore della sua vita”.