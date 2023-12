Barbara De Rossi e Simone Fratini si sono sposati/ “Un momento di grandi emozioni, vere e profonde…”

Barbara De Rossi e Simone Fratini, l’emozione per il fatidico ‘Sì’

Barbara De Rossi, tra le attrici più seguite e apprezzate del panorama italiano, ha compiuto lo scorso sabato – 9 dicembre – il grande passo. con Simone Fratini ha suggellato un amore che durava da anni con un matrimonio celebrato, come riporta Today, presso l’accademia valdarnese del Poggio. L’onore di presenziare alla celebrazione nuziale è stato della sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

“E’ stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde; auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”. Queste le parole della prima cittadina – riportate da Today – dopo la celebrazione nuziale che ha sancito l’unione tra Barbara De Rossi e Simone Fratini.

Barbara De Rossi, dalle delusioni del passato alla felicità ritrovata con Simone Fratini

Come anticipato, il matrimonio tra Barbara De Rossi e Simone Fratini è arrivato dopo anni d’amore intenso e sincero. A dispetto del fattore anagrafico, la coppia ha deciso di dare un valore ulteriore alla loro unione arrivando a compiere il grande passo condito dal fatidico ‘Sì’. La loro relazione è iniziata circa 8 anni fa, precisamente nel corso del 2015; da allora si sono mostrati sempre più uniti con l’attrice che ha finalmente coronato anche il sogno nuziale.

Come racconta Today, il matrimonio con Simone Fratini è il terzo nella vita di Barbara De Rossi. La prima unione nuziale risale agli anni ‘80 con Andrea Busiri Vici; la liaison è però durata solo 2 anni. Trascorsi circa 5 anni l’attrice ha deciso di unirsi in matrimonio con il ballerino e coreografo Branko Tesanovic con il quale ha dato alla luce anche sua figlia Martina. Questa volta il rapporto è durato a lungo, precisamente fino al 2010 – anno della separazione – e poi, come noto, è arrivato Simone Fratini con il quale da 8 anni vive un amore viscerale e sincero. “E’ una persona eccezionale; è arrivato in un periodo della mia vita in cui ero veramente molto delusa; ci sono state delle esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto”.

