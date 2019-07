Barbara De Rossi/ “Ho subito le corna, ma non mi sono vendicata perchè…”

Attrice e conduttrice, Barbara De Rossi si racconta in modo inedito nel salotto di Io e Te. Dopo un filmato che riassume la straordinaria carriera della De Rossi, prima di tuffarsi nel passato attraverso le fotografie della propria vita, l’attrice comincia a raccontarsi partendo dagli occhi. “Sono sempre stata una persona estremamente sensibile e i miei occhi sono uno specchio. Non sono mai riuscita a nascondere niente. I miei occhi parlano, tutto viene fuori da lì” – confessa l’attrice emozionandosi di fronte ai complimenti di Pierluigi Diaco che non può non notare la bellezza degli occhi dell’artista. Se, da anni, è una protagonista del mondo dello spettacoo, Barbara De Rossi non ha mai amato la vita mondana. “A me piace la parte creativa, mi piace il rapporto con gli altri, con le persone che avorano con me, ma ho uno strano legame con la parte mondana. Adoro i rapporti umani che si instaurano sul luogo di avoro, ma quando ho finito, chiudo tutto e me ne vado a casa. Non riesco a curare anche la parte mondana del mio avoro”, spiega la De Rossi, allergica ai salotti frequentati dai suoi colleghi.

Nella vita d Barbara De Rossi c’è un dolore che la accompagnerà per tutta la vita, quello di aver perso la mamma molto presto: “Ho perso la mamma quando lei aveva 52 anni e io 25 quindi molto presto. Era una donna molto forte e con un grande senso di accoglienza. I figli di tutti gli amici erano tutti accolti dai miei genitori che erano estremamente generosi”, racconta l’attrice. Tra un ricordo e l’altro, non si può non parlare d’amore. Dopo aver spiegato di essere sempre stata restia ad avere storie d’amore con attori, la De Rossi confessa di essere stata tradita: “Sono una persona che crede nella fedeltà anche se ho subito le corna come tutte le donne, come tutte le persone” – confessa che poi spiega come ha affrontato il tutto – “con grande dolore, con grande dispiacere perchè chi crede nella fedeltà, quando riceve le corna, ci resta molto male, ma non è che poi mi sono vendicata. Resto convinta della mia idea. Infine, alla domanda di Pierluigi Diaco su che fase della vita stia vivendo, risponde: “Sto vivendo una fase molto bella perchè ho incontrato un uomo davvero speciale, il mio Simone”, conclude.





