Barbara De Rossi: “Ho subito violenze fisiche e verbali dal mio ex”/ “Mesi di dolore. Salvata dal mio cane”

Barbara De Rossi sulle violenze ricevute dall’ex: “Volevo aiutarlo invece sono caduta in una storia devastante”

Barbara De Rossi ha rischiato la vita per colpa di un ex fidanzato violento. Non è la prima volta che l’attrice parla di un “amore tossico” risalente a diversi anni fa. Nel corso dell’ultima puntata di Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta in seconda serata su Rai2, come riportato da Ilfattoquotidiano, ha svelato altri dettagli inediti di “una storia sbagliata”. Queste le parole di Barbara De Rossi: “Perché tutto sommato non mi piaceva l’aspetto. Ho vissuto una vita dove l’attrazione era importante qui invece è stata una questione di testa: c’era di mezzo lo scrivere, cose che avevano a che fare con l’anima. Pensavo di aver trovato un’anima”.

Barbara De Rossi "Morte di mamma una prova dura"/ "Simone Fratini è la mia roccia"

Invece si trattava solo di un manipolatore che inizialmente aveva parlato del suo vissuto difficile esponendo problemi profondi: “Ti attira in maniera irrefrenabile se hai una croce rossa stampata in fronte. Volevo aiutarlo, essere utile. Invece sono caduta in questa storia che è stata devastante”. L’uomo ha fatto breccia nell’attrice con la sua richiesta di aiuto: “Nessun altro uomo mi aveva mai chiesto aiuto”. Ma con il tempo si è svelato per la persona che era veramente: “Esiste la violenza verbale, esiste quella fisica, io le ho vissute tutte. È veramente tanto pericoloso avere a che fare con una persona che mette le mani addosso”.

Barbara De Rossi: "Il mio compagno Simone Fratini? Un colpo di fulmine"/ "Nottate al telefono…"

Barbara De Rossi: “Ecco come mi sono salvata dalle violenze del mio ex”

“Come ti sei salvata?”, le ha chiesto Monica Setta. De Rossi ha allora raccontato un episodio particolare: “Il mio cane è venuto in soccorso. Lui mi stava aggredendo e il cane ha reagito. Si è messo sopra di me ed è sfumata questa cosa. Ma io avevo già vissuto episodi pesanti”. L’attrice – da sempre paladina della lotta contro la violenza sulle donne – lo ha ovviamente denunciato, con la causa che è ancora in corso. Il dopo è stato doloroso è ricco di difficoltà per l’attrice: “Sono stati mesi di dolore, incertezza e vergogna. Molto spesso le persone non raccontano le proprie vergogne. Pensavo di aver fatto una brutta figura e mi domandavo ‘come ho fatto a combinare questo casino infernale?’ Per mesi sono stata chiusa in casa a cercare di capire dove avevo sbagliato e perché ero caduta così in basso”. Per fortuna la risposta non tarda ad arrivare: “E l’unica spiegazione che sono riuscita a darmi è il sentimento: il sentimento è quella cosa che non ti fa vedere bene. Poi tutto è svanito, ho capito che la gente ha compreso. Ne sono uscita quando l’amore è crollato e ho scoperto chi avevo davvero di fronte”.

LEGGI ANCHE:

Barbara De Rossi: "Dissi no a persone scomode in tv"/ "Sono sempre stata determinata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA