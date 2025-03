Tra piccolo e grande schermo, la carriera di Barbara De Rossi insegna ed è spunto costante per chi aspira a costruire i medesimi successi. Ospite oggi nel salotto de La Volta Buona, la professione passa in secondo piano rispetto alla realtà sentimentale. Da più di un anno è convolata a nozze con il marito Simone Fratini; un matrimonio che doveva essere segreto, al punto da non rivelarlo nemmeno 20 giorni prima proprio intervista da Caterina Balivo che, scherzosamente, finge di essere risentita per la bugia.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, chi sono ex mariti di Barbara De Rossi?/ “Uno di loro mi ha tradito"

In realtà il matrimonio tra Barbara De Rossi e suo marito Simone Fratini è stato tutt’altro che segreto, ma non per sua volontà. Un paio di foto emersero a sua insaputa, destando particolare rabbia da parte dell’attrice: “Questa foto è uscita ma non doveva; il proprietario del ristorante il giorno prima fece uscire la fotografia quando invece non volevamo che questa cosa diventasse pubblica, avevamo deciso di non dirlo a nessuno. Era una situazione nostra che volevamo tenere per noi… Con il ristoratore mi sono infuriata in una maniera incredibile, con la sindaca ormai ero rassegnata”.

Chi è Barbara De Rossi, il rapporto con la figlia Martina Tesanovic/ “Sono una mamma presente”

Barbara De Rossi a La Volta Buona: “Mamma è andata via troppo presto…”

Non mancano poi le parole al miele da parte di Barbara De Rossi a proposito della splendida liaison con suo marito Simone Fratini: “Lui è un uomo meraviglioso, non pensavo arrivasse più perchè avevo vissuto fin troppe fregature e dispiacere, invece è arrivato lui quando avevo già 53 anni. Un uomo romantico, anche lui bisognoso di una storia vera; ogni tanto torna a casa con qualcosa, oppure mi fa delle sorprese…”. Con il tempo, anche la figlia dell’attrice – Martina – ha più che accettato la nuova relazione che ormai dura da più di 10 anni: “A mia figlia Martina piace molto mio marito; lei è stata bella tosta, quando lui arrivò lei non l’ha presa subito bene. Poi dopo un po’ ha capito… Aveva 14 anni, in generale è un classico come reazione soprattutto se adolescenti quando arriva un altro uomo a casa”.

Come sta Barbara De Rossi dopo il malore?/ "Mi sono ripresa: ecco cosa ho avuto"

Atmosfera toccante a La Volta Buona quando Barbara De Rossi, con le lacrime agli occhi, ricorda la sua amata e compianta mamma. “E’ andata via prestissimo, si è ammalata negli anni in cui non c’era prevenzione, è morta a 52 anni. Ho dovuto fare a meno di lei, invidio davvero oggi le persone che hanno ancora la mamma; una presenza importante, non è scontata”.