Barbara De Rossi/ “Pratico la fedeltà, ma ho subito le corna” (Domenica In)

Barbara De Rossi anche questa settimana torna nel salotto di Domenica In. L’attrice e conduttrice è pronta a raccontarsi in un’intervista a cuore aperto con l’amica e collega Mara Venier. Proprio la scorsa puntata, la De Rossi aveva partecipato al programma per raccontare e smentire un flirt con Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful. In merito alla vicenda l’attrice ha tergiversato dicendo: “sai, era il 1985, eravamo tutti molto giovani e molto belli…”. In tutto questo l’attore però faceva delle strane facce quasi a smentire le parole della De Rossi. Così Mara Venier ha deciso di chiedere delle informazione al marito Nicola Carraro, produttore del film in cui entrambi hanno recitato insieme. “Ufficialmente non credo, penso tra di loro alla luce del sole non ci sia stato nulla. Però… A telecamere spente, una volta che le riprese erano finite… Non saprei. Forse sì, ma il produttore questo non lo può sapere” ha detto il marito di Mara Venier.

Barbara De Rossi: “ho subito le corna”

Barbara De Rossi non si tira mai indietro nel parlare della sua vita privata. Recentemente durante l’ospitata a “Io e Te di notte” di Pierluigi Diaco, l’attrice si è raccontata confessando di essere una persona fedele: “io pratico la fedeltà, ma ho subito le corna e le ho indossate con grande dispiacere come tutte le persone che amano”. Non solo l’attrice è stata protagonista anche di una bellissima sorpresa: Diaco, infatti, ha preso una chitarra e ha cominciato a strimpellare un pezzo di Lucio Battisti, di cui l’attrice è grande fase. “Cosa?! Cosa vuol dire ‘Ora prendo la chitarra’? e poco dopo Barbara e Pierluigi hanno regalato al pubblico un duetto davvero emozionante che l’attrice ha commentato così: “mi riporta indietro nel tempo”.

Barbara De Rossi e il compagno: “Sono molto felice” Non solo, Barbara De Rossi ha raccontato anche il periodo roseo della sua vita privata. L’attrice è felicemente fidanzata con il compagno Simone che ha definito “un uomo speciale, in gamba e molto sensibile”. L’amore della De Rossi è talmente visibile che Pierluigi Diaco, guardando gli occhi dell’attrice, ha detto: “Si vede, hai le farfalle nella pancia. Sono molto felice per te”. Oltre all’amore Barbara De Rossi è un’artista a 360°, anche se la recitazione resta la sua più grande passione come ha raccontato a SpettacoloNews: “ogni ruolo per me è una scoperta. Amo molto il mio lavoro e non ci sono dei ruoli che mi fanno sentire particolarmente a mio agio. Per 30 anni ho affrontato quasi esclusivamente ruoli drammatici, poi improvvisamente una palestra di cinque anni con i comici. Questo mi ha permesso di imparare altre cose. Senza dubbio mi piace trasmettere delle emozioni e sono contenta quando qualcuno dopo aver visto un mio film o un mio spettacolo mi dice “Mi hai emozionato!”. L’essenza del nostro lavoro è proprio questa, riuscire a trasmettere emozioni”.

