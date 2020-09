Barbara De Rossi/ “Scene di nudo? Mio padre non era contentissimo nel vedermi interpretarle a soli 18 anni”

Barbara De Rossi potrebbe tornare alla guida de Il Terzo Indizio. Nei giorni scorsi la conduttrice ha avuto modo di parlare della possibilità di un suo ritorno nella trasmissione di ReteQuattro, che le ha permesso di ottenere gli applausi del pubblico italiano. “Perchè no?”, ha risposto su Twitter a chi le ha chiesto se le sarebbe piaciuto fare un ritorno in tv, magari con una versione speciale dello stesso show. Nei giorni scorsi, l’attrice ha fatto anche un piccolo tuffo nel passato, per rievocare alcuni momenti delle fasi iniziali della sua carriera. L’esordio a soli 16 anni grazie al film Così come sei di Alberto Lattuada, poi la consacrazione ne La cicala appena due anni più tardi. “Mio padre non era contentissimo nel vedermi a soli 18 anni interpretare scene di nudo”, ha rivelato a La Città di Salerno, “la mia era una famiglia abbastanza rigida”. Il cinema poi le ha permesso di attirare l’attenzione della Rai, che le ha permesso di sbarcare anche sul piccolo schermo. All’inizio poi la De Rossi ha interpretato solo ruoli drammatici, poi la commedia negli anni Novanta, grazie a Maniaci sentimentali. Un film che le ha permesso di ottenere una nomination ai David come Miglior Attrice Protagonista. “Poi è arrivato Carlo Vanzina con la fiction Un ciclone in famiglia“, aggiunge, “che è stata per me una bellissima esperienza”.

BARBARA DE ROSSI: “SONO UNA DONNA FORTUNATA”

Icona dello spettacolo a tutto tondo, Barbara De Rossi si è impegnata in tutti i settori dello spettacolo visivo. Dal cinema alla tv, fino al teatro, una delle sue grandi passioni. “Sette anni fa, dopo venti di silenzio dovuti al mio desiderio di crescere mia figlia, ho ripreso”, ha detto di recente a La Città di Salerno, “ho scelto testi difficilissimi, a partire da Medea, opera di Jean Anouilh, portata in scena per due anni, interpretata prima di me solo dalla grande Anna Magnani“. Il suo impegno teatrale è durato fino a prima del lockdownn, quando si trovava nel vivo del tour Un grande grido d’amore. “Oggi il teatro sopperisce a quella che è la mancanza di interesse che il cinema mostra nei confronti delle donne di 50-60 anni“, aggiunge, “relegate a ruoli secondari che possono così esprimere al meglio se stesse solo su un palco teatrale“. Oggi, 20 settembre 2020, Barbara De Rossi sarà inoltre ospite di Domenica In. Siamo ad un mese di distanza circa dal suo ultimo compleanno, quando l’attrice ha spento 60 candeline. Un momento fatidico che le ha permesso di tracciare una linea di confine fra il passato e il futuro. “Ho vissuto intensamente e sofferto moltissimo“, ha dichiarato, “in fondo questa è la vita, ma oggi posso ritenermi una donna fortunata. Sono serena e contenta, con una figlia che cresce e mi regala grandi soddisfazioni e un compagno meraviglioso. Il bilancio è quello di una crescita che continua”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA