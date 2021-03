Barbara De Rossi/ “Simone Fratini? Dopo il primo incontro non ci siamo più mollati”

Attrice e conduttrice di successo, Barbara De Rossi è ben nota al pubblico per la sua carriera televisiva. Molto meno però si sa della sua vita privata. In realtà il noto volto della Tv italiana ha tanto da raccontare da questo punto di vista, a partire dal bellissimo rapporto con sua figlia. Lei si chiama Martina Tesanovic ed è nata il 10 ottobre del 1995 dalla storia d’amore, poi finita, con il coreografo serbo Branko Tesanovic.

“Lei è figlia unica e io sono una mamma estremamente presente. – ha raccontato la De Rossi poco tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno – Da due anni viviamo lontane, ma io ci sono e lei potrà contare su di me per tutta la vita”, ha poi aggiunto. Ma nella vita di Barbara De Rossi c’è anche un uomo molto importante: il compagno Simone Fratini.

Barbara De Rossi e il compagno Simone Fratini: “Un colpo di fulmine”

È lui l’uomo che l’ha fatta innamorare di nuovo dopo la fine della relazione col padre di sua figlia. Simone Fratini è un ex modello ed imprenditore fiorentino, di qualche anno più giovane della De Rossi: “Ha 50 anni, è un po’ più piccolo di me”, ha detto l’attrice. I due stanno insieme dal 2015 e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Sono entrata nella sua azienda, ci siamo visti e ci siamo parlati tanto. Non ci siamo più mollati. È un uomo che ha vissuto tantissimo, e proprio come me aveva voglia di fermarsi”, ha dichiarato la De Rossi.

