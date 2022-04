Barbara De Rossi/ “Sono stata bastonata nella vita privata, ora l’amore con Simone”

Tra carriera e vita privata, Barbara De Rossi a tutto tondo ai microfoni di Dedicato. La celebre attrice ha iniziato parlando dei primi passi nel mondo della recitazione, un’avventura nata per caso: “Io non pensavo di voler fare l’attrice. Vivevo a Rimini, facevo una vita normale, si lavorava d’estate. Io non pensavo a fare l’attrice, ci sono cascata dentro. Ero in un locale di un amico di mio padre e ho partecipato a un concorso e per caso vinsi”.

“Mio padre non era per niente contento. Da ragazzo aveva fatto la comparsa nei film, aveva fatto una comparsata in Ben Hur. Non gradiva, ecco. Non gli sarebbe piaciuto”, ha proseguito Barbara De Rossi, che si è poi soffermata sulla morte della madre, avvenuta quando lei aveva 25 anni: “Io ho avuto la soddisfazione di averla per l’inizio della mia carriera. E’ morta quando avevo 25 anni. Lei mi disse sempre di fare spettacolo e di non fare brutte figure, ma soprattutto di restare come ero, con i piedi per terra. Mi diceva di non cambiare mai la mia natura”.

BARBARA DE ROSSI: “CON SIMONE FRATINI HO TROVATO L’AMORE”

“In apparenza sono una donna forte e solida. Si deve diventare in qualche modo forti. Uno si fortifica nella vita. Ma in realtà non è così”, ha raccontato Barbara De Rossi nel corso del lungo dialogo con Serena Autieri. L’interprete ha analizzato la sua reazione alla scomparsa della madre: “Non si riesce ad essere consapevoli. E’ tutto molto veloce. Da una parte c’è il fatto che la gioventù non ti fa soffermare tanto subito sulla perdita. Ma è un punto fermo, è qualcosa che non hai più. La mamma è la mamma, è quella che sta lì per guidarti e darti sostegno, è il porto sicuro”.

Barbara De Rossi ha poi parlato del suo rapporto con l’amore e non ha utilizzato troppi giri di parole: “Per molti anni ho vissuto sola. Quando si è giovani, tutto ciò che arriva dall’amore è legato all’estetica. Ci sono anni della nostra vita diventiamo matti perchè c’è qualcosa che ci attrae. Ma l’amore è un’altra cosa, quando lo scopri te ne accorgi”. Dopo una battuta sulla figlia Martina Tesanovich – “Mia figlia è la mia vita, è come se parlassi di me stessa. Un figlio è un legame per la vita, speciale, indissolubile, viscerale” – Barbara De Rossi ha raccontato il suo amore per Simone Fratini: “Ho trovato l’amore quando ero già grande, sono stata fortunata. Nella vita sono stata abbastanza bastonata. Ho scelto uomini sbagliati, tranne il padre di mia figlia. Ho avuto una vita complicata. Adesso non lo è più. Da molti anni sono accompagnata dal mio amore Simone e siamo molto felici”.

