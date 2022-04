Barbara De Rossi: “Sono stata maltrattata da un uomo”/ “Oggi amo Simone Fratini”

Barbara De Rossi è intervenuta in qualità di ospite nel salotto di “Citofonare Rai Due”, la trasmissione della domenica mattina condotta da Paola Perego e Simona Ventura. L’attrice e opinionista ha esordito dicendo che “il meglio del vivere è sempre una speranza. Fare un lavoro che piace e avere un lavoro felice possono essere condizioni che coesistono anche solo a tratti. Se tu pensi a rinunciare al lavoro per un amore felice, effettivamente ci può stare, anche se io non l’ho mai fatto. Per quella che è stata la mia esperienza, sono stata più male che bene nel privato, se devo fare un piccolo bilancio di quella che è stata la mia vita. È arrivato un amore a 53 anni (Simone Fratini, ndr) che non aspettavo più”.

Un sentimento, quello per Simone Fratini, travolgente e sincero: “Io ho bisogno di una persona che abbia una grandissima energia, sono una che fa mille cose contemporaneamente. Simone ha 10 anni in meno di me e l’energia ce l’ha, ma a volte non mi sta dietro”.

Nel prosieguo della sua chiacchierata con le presentatrici di “Citofonare Rai Due”, Barbara De Rossi ha svelato di avere vissuto un’esperienza diretta di maltrattamenti da parte di un uomo: “So bene di cosa stiamo parlando. A un certo punto soffri talmente tanto che si infrange il sentimento e capisci che è una cosa che non va bene per te, che è una cosa che ti fa male”. Le donne sono discriminate anche nel mondo del cinema e della tv italiani: “Vengono vissute solo fino a una certa età – ha sottolineato De Rossi –. Il sistema predilige in generale le donne più giovani, sui 25-30 anni, 35 al massimo. A 40 anni scatta una sorta di campanello d’allarme”.

Infine, dopo avere espresso un suo personale desiderio (“Vorrei fare un film con il mio idolo, Al Pacino”), Barbara De Rossi ha concluso asserendo quanto segue: “Nella vita c’è il bicchiere mezzo pieno. Negli anni ho imparato ad apprezzarlo. L’impeto dei 20 anni, l’impeto dei 30 anni ti spingono a volere che le cose vadano sempre in una determinata maniera. Quando prendi qualche bastonata vera dalla vita, ti accorgi che esistono anche tante sfumature. Non amiamo solo l’arcobaleno, amiamo anche un po’ la pioggia”.

