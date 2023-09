Barbara De Santi, appuntamento con Alessio a Uomini e Donne/ Lui bacia un’altra dama e lei lo liquida

Barbara De Santi e la conoscenza con Alessio

Grande ritorno a Uomini e Donne per Barbara De Santi che ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel parterre femminile del trono over. Un ritorno inaspettato che ha spiazzato anche Gianni Sperti e Tina Cipollari così come il pubblico. Dopo aver rotto nuovamente il ghiaccio, la De Santi si è rimessa subito in gioco conoscendo i nuovi cavalieri del parterre maschile. Come svelano le anticipazioni della registrazione del 14 settembre pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Barbara ha cominciato a conoscere Alessio, uno dei tanti cavalieri presenti in trasmissione e alla ricerca dell’amore.

Una conoscenza che, tuttavia, non è esclusiva. Alessio, infatti, ha scelto di conoscere non solo Barbara, ma anche un’altra signora del parterre femminile. Una scelta che ha così portato ad una decisione definitiva di Barbara.

Barbara De Santi chiude con Alessio a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione del 14 settembre di Uomini e Donne, Alessio è uscito sia con Barbara De Santi che con un’altra dama. Il cavaliere ha scelto di conoscerle entrambe prima di decidere con cui approfondire la frequentazione.

Nel corso del confronto al centro dello studio, però, Barbara ha scoperto che Alessio ha baciato l’altra signora decidendo così di chiudere subito la conoscenza. Il ritorno nel parterre del trono over, dunque, di Barbara, parte con una conoscenza che non si è trasformata in una vera frequentazione.

