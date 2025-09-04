Barbara De Santi mostra sui social il nuovo look e i fan sognano il suo ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Dopo un’estate difficile trascorsa accanto alla sorella che ha avuto un incidente, Barbara De Santi, a distanza di mesi, è tornata ufficialmente sui social. Da qualche giorno pubblica nuovamente contenuti e, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia su Instagram sfoggiando un nuovo look. Sempre bellissima e in perfetta forma, rispetto a qualche tempo fa, Barbara ha scelto di accorciare la lunghezza mantenendo lo stesso colore tranne che sul ciuffo. L’ex dama del trono over, infatti, ha scelto di dare maggiore luce alla propria immagine con dei riflessi biondi.

Un look decisamente diverso da quello del passato anche per la piega. Il liscio che vedete nella foto qui in alto, infatti, ha lasciato spazio ad una piega mossa e più sbarazzina. Un look che sta piacendo molto ai fan di Barbara che sperano anche di rivederla presto a Uomini e Donne.

Barbara De Santi: il web chiede il ritorno a Uomini e Donne

Mentre Barbara De Santi si lascia andare ad uno sfogo contro gli haters, i fan chiedono il suo ritorno a Uomini e Donne. La storia d’amore tra Barbara e Ruggiero, il cavaliere con cui aveva lasciato la trasmissione alla fine della scorsa stagione, è finita e la De Santi è attualmente single. Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono cominciate e Barbara non è ancora tornata in studio. Altre coppie che si sono lasciate come Rosanna Siino e Giuseppe Molonia, Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono confrontate al centro dello studio.

Barbara e Ruggiero, invece, non hanno avuto alcun confronto ma non è escluso che ciò possa accadere nelle prossime registrazioni. I fan, tuttavia, sperano che Barbara possa tornare ufficialmente in trasmissione per ricominciare a cercare l’amore. L’ex dama, dunque, tornerà nei prossimi mesi?