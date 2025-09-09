Barbara De Santi cambia look ma la scelta dell'ex dama di Uomini e Donne non convince il web.

Barbara De Santi è tornata ufficialmente sui social e per chiudere un’estate che è stata particolarmente difficile a causa dell’incidente della sorella, ha deciso di cambiare look mostrando la scelta fatta sui social. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di dare una svolta alla propria immagine accorciando la lunghezza ma anche rendendo più brillante la sua immagine. Barbara, infatti, ha tagliato i capelli che ora arrivano sulle spalle mentre le ciocche del ciuffo sono diventate bionde. Un cambiamento radicale per l’ex dama che, sin da quando ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne, ha sempre sfoggiato un’immagine elegante e raffinata.

Tuttavia, il nuovo look di Barbara De Santi non piace al popolo del web che ha criticato la scelta dell’ex dama del trono over che, di fronte a determinati messaggi, ha deciso di non restare in silenzio ma di rispondere difendendo la scelta di sfoggiare una nuova immagine.

Lo sfogo di Barbara De Santi

Dopo essere stata per mesi accanto alla sorella in ospedale, Barbara De Santi sta lentamente tornando alla propria vita e per farlo ha deciso di rinnovare il proprio look. ”Mi viene da ridere perché io vengo da tre mesi in cui mi sono completamente annullata, in cui mi sono dedicata a una situazione, in cui non ho pensato proprio a me. Sono dimagrita, sono diventata più brutta, sono diventata più vecchia me ne state scrivendo di ogni! È vero: sono più brutta, sono più vecchia ma io comunque ho 56 anni, non è che ho voglia di dimostrarne 40, 30 o 20; ho l’età che ho…”, le parole di Barbara in un amaro sfogo.

“Sono fiera di questo mio cambiamento e piano piano mi vedrete completamente diversa. E non perdete tempo a continuare a dire che non vi piaccio, che ho tutti questi difetti, un volta che lo avete detto che cosa avete risolto? Io posso cambiare? Sono questa ormai e sarà sempre peggio mi sa…”, ha aggiunto Barbara che è tornato anche single rispondendo alle critiche del web.