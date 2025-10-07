Tutto su Barbara De Santi, la dama del trono over che torna a Uomini e Donne dopo l'addio a Ruggiero D'Andrea e l'incidente della sorella.

Ritorno a sorpresa nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 7 ottobre 2025. Dopo il lungo momento dedicato a Mario Lenti che sta conoscendo contemporaneamente con più dame, Maria De Filippi annuncia il ritorno di Barbara De Santi che arriva sola in studio annunciando implicitamente la fine della relazione con Ruggiero D’Andrea. Barbara arriva con un nuovo look, molto diverso da quello che ha sempre sfoggiato da quando partecipa a Uomini e Donne. L’insegnante, dopo un momento complicato, ha deciso di rinnovare anche la propria immagine.

Per Barbara, l’estate appena trascorsa è stata molto complicata. La dama, infatti, ha trascorso le vacanze accanto alla sorella che, a causa di un incidente, ha rischiato la vita. La De Santi è stata anche lontana dai social e, a distanza di mesi, è tornata a condividere contenuti decidendo, poi, di tornare anche a Uomini e Donne per un confronto con Ruggiero D’Andrea.

Barbara De Santi e il confronto con Ruggiero D’Andrea a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025, Barbara De Santi rivede a distanza di tre mesi Ruggiero D’Andrea con cui aveva lasciato la trasmissione al termine della scorsa stagione del dating show di canale 5. Ruggiero arriva in studio e abbraccia Barbara che appare abbastanza infastidita dall’atteggiamento del cavaliere.

Durante il confronto, si parla del momento di difficoltà di Barbara e della scelta di Ruggiero di non raggiungerla mai. Il cavaliere, così, spiega che avendo vissuto in passato un momento difficile avendo perso il fratello e suo nipote nel giro di appena sei mesi e di non essere stato in grado di stare vicino alla De Santi in un momento simile.

