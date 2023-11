Barbara De Santi chi è, storica dama di Uomini e Donne/ “Insegnare? E’ un mestiere che avevo nel sangue”

De Santi chi è: carriera, passioni e apparizioni televisive

Barbara De Santi è nota per essere una delle dame più apprezzate del Trono Over, all’interno di Uomini e Donne. La prima apparizione nel dating show risale al 2011. Dopo una lunga pausa, a 54 anni, la dama ha deciso di fare il suo ritorno su piccolo schermo.

Nella vita Barbara è un’insegnate di sostegno: “Grazie al mio professore al Conservatorio, che è stato per me come un papà, anche perché con il mio vero padre non ho mai avuto un rapporto idilliaco: è molto anaffettivo. Al contrario, il mio insegnante è sempre stato paziente, ha saputo ascoltarmi e consigliarmi. È stato lui a dirmi che sarei stata sicuramente una brava insegnante. Probabilmente questo mestiere lo avevo nel sangue” disse a Maria De Filippi. Da bambina si è diplomata in clarinetto; il suo uomo ideale? Antonio Banderas.

Barbara De Santi: il percorso a Uomini e Donne

Barbara De Santi è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore. Nel 2011, la dama aveva avuto diverse frequentazioni andate male. Il tira e molla che si ricorda maggiormente è quello con il romano Antonio Jorio, conclusasi con un’amicizia. Nel 2023 è tornata nel dating show per trovare l’amore; al momento però, ha interrotto la frequentazione con Mario Ioime e Alessio Pili Stella. Proprio per quest’ultimo ci sono stati problemi di gelosia da parte di Claudia, a causa di un messaggio che Barbara ha mandato al cavaliere.

Nel corso della puntata, la dama ha puntato il dito verso Barbara De Santi furiosa: “E’ tua abitudine importunare le persone impegnate? Mandare messaggi alle persone impegnate?“. Barbara non risponde e lascia che a spiegare la situazione sia Alessio: “Ti ho già spiegato questa faccenda. Io e lei stiamo litigando da due ore e mezzo. Mentre parlo con lei, stavo lavorando e vedo su whatsapp un messaggio di Barbara. Lo apro ed era un video simpatico su quello che era successo tra me e lei. Barbara mi dice ‘non potevo non condividerlo’ e io le ho risposto di averlo già visto. Ho sbagliato forse a rispondere a Barbara in quel momento, ma lei me l’ha mandato non perché vuole importunarmi, ma perché c’è un rapporto amicale tra me e lei”.











